Julián Zacarías llama a seguir construyendo la mejor versión de Progreso

PROGRESO.– En la recta final de las campañas electorales, Julián Zacarías Curi, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso lanzó ayer un mensaje de unión, tanto a su equipo como a la ciudadanía, a fin de hacer del municipio un mejor lugar para vivir.

Dicho mensaje fue expresado durante su caminata vespertina, la cual fue llevada a cabo en las colonias Brisas de Progreso y Benito Juárez, ubicadas al oriente del puerto, y en la cual estuvo acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo, su hijo Alex, asimismo de Varenka Ramos Martínez, representante de la candidata a Diputada federal por el II Distrito, María del Carmen Ordaz Martínez, y por supuesto, de «La ola azul».

En esta jornada, Zacarías Curi escuchó de los colonos los temas que aún están pendientes en ambas zonas, como son repavimentación de calles, mejoras en el alumbrado público y el reforzamiento de la seguridad.

A lo que el candidato panista explicó que, si bien durante su cargo como alcalde gestionó varias obras, tales como la repavimentación de más de 33 kilómetros de calles en diferentes puntos de la cabecera municipal y las comisarías de Paraíso, Flamboyanes y Chicxulub puerto, así como la instalación de poco más de 300 luminarias a principios de este año, tiene proyectado dar continuidad a más obras y gestiones, una de ellas es la que dejó antes de pedir licencia, la repavimentación de calles en la comisaría de San Ignacio y la instalación de 220 cámaras para vigilancia policiaca.

Ya como propuesta de campaña, en materia de alumbrado público, se comprometió a implementar el programa “Iluminación Universal” a fin de garantizar este importante servicio en todo el municipio.

En esta retroalimentación, como Zacarías Curi la nombró, alentó a todos a seguir comprometidos por Progreso y resaltó: “vamos a llegar a todas las colonias, si en su momento no pudimos, no fue porque no las tomáramos en cuenta, sino porque vino un año muy complicado para todos y debimos replantear prioridades para hacer frente a la pandemia de COVID-19”.

“Hoy agradezco mucho su esfuerzo, tenemos que marcar la diferencia por el bien de nuestro municipio y de nuestras familias. En la retroalimentación de este recorrido, me voy muy contento porque la gente que nos abre las puertas de sus hogares, algunos nos reconocen el trabajo y hay quienes nos dan sus observaciones, ambas situaciones me las llevo para mejorar”, expresó.

Y concluyó alentando una vez más a la ciudadanía a brindar su apoyo también a sus compañeros candidatos, “les prometo que por primera en la historia van a notar una diferencia, un avance, cuando todas las autoridades trabajen en un solo sentido, para ello, les pido que apoyemos a María del Carmen Ordaz para que llegue a la Diputación Federal del Distrito II y a Erik Rihani, a la Diputación Local por el IX Distrito, ellos y un servidor haremos un equipo para que le vaya mejor a todo el municipio”, concluyó.