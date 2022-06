Julián Zacarías lleva a alcaldes al Sendero Jurásico

PROGRESO.– El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, informó ayer que 42 alcaldes y síndicos de igual número de municipios visitaron las instalaciones del nuevo parque Sendero Jurásico.

El edil compartió la información de la visita en sus redes sociales.

Los ediles acudieron al nuevo parque por invitación del alcalde anfitrión, durante el recorrido recibieron las explicaciones personalmente y de viva voz de Zacarías Curi.

En sus redes informó que el Sendero Jurásico es un proyecto hecho con el apoyo de la iniciativa privada y es un espacio de divulgación científica, que cuenta la historia del impacto de #CHICXULUB, para nosotros es muy importante que este espacio sea un gran aporte para todos los yucatecos.

Como hemos informado, el parque se construyó con una inversión de $8 millones de pesos, principalmente de dinero donado por 60 particulares.

Si bien los alcaldes no pagaron por entrar, serán ellos quienes promuevan ese atractivo en sus respectivos municipios.

No faltó quien comentara también que esta actividad es parte de la promoción del munícipe con miras a un cargo de elección en el 2024, pues además de estas actividades, desde hace meses realiza visitas a diferentes comunidades del Estado para darse a conocer.

Zacarías dijo que acudieron los siguientes: María Ayala, alcaldesa de #Abalá, Iginia Zapata, Alcaldesa de #Akil, Víctor Campos, Alcalde de #Buctzotz, Paulino Ek, Alcalde de #Cansahcab, José Ramírez, Alcalde de #Celestún, José Pérez, Alcalde de #Dzan, Wilberto Flota, Alcalde de #Dzemul, Daniel Herrera, Alcalde de #DzilamdeBravo, Herberth Ojeda, Alcalde de #Hoctun, Edwin Bojorquez, Alcalde de #Kanasín, Lorena Gamboa, Alcaldesa de #Kantunil, Hactor Yah, Alcalde de #Kopoma, María Pacheco, Alcaldesa de #Mama, Pablo Cutz, Alcalde de #Mocochá, Olga Abraham, Síndico Municipal de #Motul, Sandi Calán, Alcalde de #Opichén, Omar Mena, Alcalde de #Panabá, Rebaño Jiménez, Alcalde de #Peto, Floricely Alcocer, Alcaldesa de #RíoLagartos, Alma Manzanero, Alcaldesa de #Sanahcat, Felipe Marrufo, Alcalde de #SanFelipe, Luis Nájera, Alcalde de #Sacalum, Diana Dzul, Alcaldesa de #Seyé, Felipa Mena, Alcaldesa de #Sinanché, Gabriela Pool, Alcaldesa de #Sucilá, Alejandro Duarte, Alcalde de #Sudzal, Gerardo Cuxim, Alcalde de #Sotuta, Aida Fernández, Alcaldesa de #Teabo, Marbin Carrillo, Alcalde de #Tekanto, Diego Ávila, Alcalde de #Tekax, Juan Marrufo, Alcalde de #TelchacPuerto, Ángel González, Alcalde de #Temax, José Rodríguez, Alcalde de #Teya, María Ceh, Alcaldesa de #Timucuy, Alicia Gongora, Alcaldesa de #Tinum, Fabián Rivera, Alcalde de #Tixkokob, Angélica Cervera, Alcaldesa de #Tixmehuac, Jorge Kuh, Alcalde de #Tunkas, Freddy Carrillo, Alcalde de #Tzucacab, Gaspar Ventura, Alcalde de #Umán, Lourdes Tah, Alcaldesa de #Xocchel y William Gorocica, Alcalde de #Yaxkukul.

De nueva cuenta, a la actividad no invitaron a los reporteros, a pesar de que es la primera vez que 42 autoridades municipales se reúnen en esta ciudad.