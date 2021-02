Julián Zacarías lleva «Progreso para todos» a la colonia Revolución

PROGRESO.– Ayer, el alcalde Julián Zacarías Curi acudió a la colonia Revolución para conocer los avances que ha generado el programa municipal “Progreso para todos” asimismo para llevar a cabo la jornada vespertina de Atención Ciudadana y así escuchar personalmente las necesidades de los colonos de dicha zona.

En esta ocasión, el edil tuvo la oportunidad de escuchar a 81 personas, cifra que superó a los días martes y miércoles en los que también se llevó a cabo ambas actividades, uno en la colonia Brisas de Progreso y el otro en la comisaría de Chelem puerto, respectivamente.

Y es que los vecinos, siguiendo las medidas preventivas por la actual pandemia, recibieron a las afueras de sus domicilios al edil, portando cubrebocas y manteniendo distancia; uno de los primeros en platicar con él fue el señor Juan Carlos Tamayo del taller de motos “El Tewano”, quien le explicó que su calle, la 50 por 39, necesita pozos, ya que el agua tarda varios días en secarse y esto genera la proliferación de moscos, a lo que el edil respondió que el equipo de Desarrollo Urbano hará lo posible por habilitar dicha zanja.

Otra de las vecinas que charló con él fue la señora Rita López quien tiene su establecimiento llamado «Dulce seducción», ella le explicó al munícipe que debido a una fuerte deuda que tiene le es imposible surtir su negocio, pues las ganancias se van para dicho compromiso, por lo que pidió apoyo para poder abastecerlo, a lo que el alcalde acordó en ayudarla con mercancía.

“Yo le expliqué mi situación y él me dijo que me puede ayudar con mercancía para que pueda salir adelante. No tengo ningún comentario malo hacía el alcalde ni hacía las personas que están trabajando por el puerto, veo que sí han estado trabajando bastante. Agradezco que me haya escuchado y estaré en la espera de su apoyo”, externó la vecina de la colonia Revolución.

También se acercó el señor Luis Dzulub, quien es pescador de oficio, él externó al munícipe su confianza, “yo voté por él, para mi es buen presidente. Ojalá pueda apoyarme con un cuarto o material, pues en mi casa, su casa, vivimos seis personas; mi esposa, mis hijas y mis nietos. Ya le externé mi problema y espero nos pueda ayudar”.

Durante esta jornada, acompañaron a Zacarías Curi, la síndico municipal, Elda Margarita Hevia Li; la regidora de Desarrollo y Asistencia Social, Guadalupe Ivonne Rassam Jiménez así como los directores de Servicios Públicos y Ecología, Prolimpia, Smapap, y la policía ecológica.

El alcalde concluyó resaltando que la finalidad de estas actividades es mejorar las calles y espacios públicos, tanto con limpieza como con iluminación, así como acercar otros servicios municipales, de igual modo escuchar a los ciudadanos y ayudarlos, esto en la medida de lo posible, para que puedan salir adelante.