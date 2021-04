Julián Zacarías se compromete a llevar más mejoras a San Ignacio

PROGRESO.– “Así como ya pudimos beneficiar a los puertos de Chelem, Chicxulub y Churburná con programas de mejoramiento urbano, que están a la vista de todos, de la misma manera les tocará a las otras tres comisarías, incluyendo San Ignacio”, declaró el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso Julián Zacarías Curi, luego de visitar ayer por la tarde dicha localidad.

Acompañado del maestro Marco Chim, en representación de la candidata a diputada por el II distrito federal, María del Carmen Ordaz Martínez, Zacarías Curi se acercó casa por casa para saludar a los habitantes de una de las comisarías que se caracteriza por su llamativa iglesia, la cual es visitada por turistas nacionales.

En ese sentido, Zacarías Curi resaltó que tiene proyectado acercar a San Ignacio uno de los programas federales que permitió brindar a los puertos de Chicxulub, Chelem y Chuburná mejor infraestructura urbana, deportiva y comercial, esto gracias a la gestión del Gobernador Mauricio Vila Dosal, quien ha trabajado coordinadamente con él.

“Este año viene para San Ignacio el programa de Mejoramiento Urbano con el cual buscaremos darles mejores instalaciones”, afirmó, para después aclarar que si ese beneficio no llegó antes a la localidad fue por las complicaciones que trajo consigo la pandemia: “a pesar de las dificultades seguimos empujando esos temas para no perder los recursos y así beneficiar a toda la población”.

De ser así, con dicha acción el abanderado panista podría cumplir una de sus actuales propuestas: impulsar turísticamente a San Ignacio a fin de brindar mejores oportunidades de empleo a sus habitantes y optimizar su infraestructura urbana.

Aunado a ello, Zacarías Curi también aprovechó para mencionar a los ciudadanos que otro de sus planes es buscar beneficiar a más personas con los programas municipales que puso en marcha durante su cargo como alcalde de Progreso: “todos esos programas que hubo durante mi administración, tanto para jóvenes como para adultos mayores, quiero que sepan que buscaremos duplicar el número de beneficiados, de la misma manera en que se ha trabajado: con orden y transparencia”.

Poco antes de concluir, el maestro Marco Chim también invitó a los habitantes a conocer a los otros candidatos que hacen equipo con Julián Zacarías y los alentó a brindarles el apoyo para que continúen las mejoras en Progresos y sus seis comisarías.

“Como se ha mencionado, las acciones están a la vista, y para que más obras se puedan realizar los invito a votar este próximo 6 de junio con tres de tres, es decir que apoyen a Julián Zacarías para la presidencia, a Carmen Ordaz para la diputación federal y a Erik Rihani para la diputación local, no olvidemos que un diputado gestiona recursos a nivel federal mientras que el otro en el Congreso local, por eso es importante emitir el voto en esas tres boletas para que Progreso y sus comisarías cuenten con respaldo y sigan en desarrollo”, alentó.

Finalmente, el candidato resaltó: “yo no les estoy prometiendo algo que no les podré cumplir, los invito a que vean todo lo que ya se hizo en los otros puntos; evidentemente no hemos podido avanzar en San Ignacio como yo quisiera, pero no por desidia, sino porque se nos atravesó un tiempo que simplemente no lo vimos venir. En esta ocasión vamos a meterle más ímpetu a San Ignacio para que cosas buenas vengan para esta comisaría”.