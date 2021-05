Julián Zacarías se defiende: señala que no caerá en el juego sucio

«LOS TRAMPOSOS Y AFERRADOS AL PODER SON OTROS», INDICA TRAS EL ESCÁNDALO DE FACEBOOK Y LAS DENUNCIAS DE LA PRIISTA LILA FRÍAS / DENUNCIA EL ATAQUE A UNO DE SUS COLABORADORES: LE ROCIARON EL VEHÍCULO CON REMOVEDOR DE PINTURA

PROGRESO.– Amigas y amigos Progreseños; es claro que los tramposos y aferrados al poder en Progreso son otros. El día de hoy, un miembro de mi equipo sufrió un ataque físico que afectó gravemente el patrimonio que con mucho trabajo y esfuerzo había logrado construir. Esto es un acto cobarde de quienes por más de 70 años sumieron a Progreso en el abandono. Y así lo quieren “recuperar”.

No caeremos en el juego sucio ante ataques cibernéticos y falsedades. Es por ello que interpondremos este día las denuncias correspondientes.

En las últimas semanas hemos sufrido diversos ataques cibernéticos hacia mis cuentas de redes sociales, de mis familiares y de mis colaboradores, intentando limitar nuestra campaña, extraer información y suplantar identidades. Han intentado intervenir los modems de nuestros hogares e incluso los teléfonos celulares.

No pierdan su tiempo, los votos se ganan en la calle, no en el anonimato tras un teclado. Es claro que tienen miedo y están buscando cualquier forma para desprestigiar y engañar a la gente pero no podrán, porque gracias al apoyo de los progreseños cada día estamos más fuertes y más unidos. Lo que hemos hecho por Progreso está a la vista de todos. Desde el día 1 hemos trabajado sin descanso por nuestro puerto y sus familias.

Somos muchos más los que queremos ver a Progreso crecer y seguir avanzando, y sin miedo lo demostraremos este 6 de junio.

#UnidosPorMásProgreso