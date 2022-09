Julián Zacarías transforma Progreso para bien: rinde su #PrimerInforme y anuncia más obras

DESTACA OBRAS EN PROGRESO DE PUNTA A PUNTA, TANTO EN LA CABECERA COMO EN LAS COMISARÍAS GRACIAS AL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANÍA Y LAS GESTIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANTE GOBIERNO ESTATAL, FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA / ANUNCIA IMPORTANTES PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EMPRESAS QUE APORTARÁN RECURSOS EN BENEFICIO DEL PUERTO / MÁS OBRAS PARA CHUBURNÁ PUERTO, CHELEM, FLAMBOYANES, PARAÍSO / ES TIEMPO DE PROGRESO Y DE LOS PROGRESEÑOS, ASEGURA EL EDIL



PROGRESO.– Ante numerosos asistentes que se reunieron en el parque principal y en los alrededores del palacio municipal, el alcalde Julián Zacarías Curi rindió anoche su primer informe de resultados en el que no solo destacó el trabajo realizado a lo largo del último año, sino que también anunció varias obras que se realizarán a lo largo de este segundo año en beneficio de los habitantes de todo el municipio.

El evento marcó un récord de asistencia considerando que es el primer evento masivo en forma que se realiza en este puerto tras el inicio de la pandemia. Se colocaron poco más de 4 mil sillas en todo el parque y bajos del palacio rodeando el escenario principal donde encabezaron el evento autoridades municipales y estatales.

La ceremonia inició con unos 30 minutos de retraso, pues estaba anunciada para las 7 de la noche, luego del espectáculo cómico de la Bruja Cuchi-cuchi quien entretuvo desde las 6 pm a los asistentes previo a la sesión solemne que encabezó el presidente acompañado de los regidores integrantes del Cabildo.

Tras la presentación de los invitados especiales y autoridades federales y estatales, el alcalde también agradeció en especial a su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo, quien estuvo sentada al frente acompañada de sus hijos Julián y Alejandro.

«Gracias por apoyarme, por dividir tu tiempo y prestármelo para todos los progreseños», dijo el alcalde.

Previamente, los asistentes vieron un vídeo en donde se hace el balance de actividades realizadas durante el primer año de gobierno y posteriormente, el alcalde hizo importantes anuncios.

CERO DEUDA Y FINANZAS SANAS…

El alcalde señaló en su mensaje que llegan a este primer año de gobierno -de su segunda administración municipal-, con cero deuda, pues señaló que aplicando un estricto programa de disciplina financiera, lograron liquidar la totalidad de los créditos bancarios contratados por el Ayuntamiento en el pasado. La Comuna, según se informó, saldó en junio pasado la deuda de poco más de $40 millones de pesos que heredaron pasadas administraciones municipales.

«Por lo que iniciamos este segundo año de gobierno municipal con deuda pública cero, lo que nos permitirá un mayor orden y finanzas sanas en beneficio del municipio, asegurando que cada peso vaya donde tiene que ir», dijo.

En medio de porras y gritos de apoyo de varios asistentes, el alcalde señaló que lograron una captación récord de recursos propios, al señalar que lograron un 48.4 por ciento de aumento en los ingresos.

Balance de obras en Progreso.

OBRAS DE PUNTA A PUNTA GRACIAS AL TRABAJO DE GESTIÓN…

En el informe se destacaron obras como la remodelación integral del parque de la comisaría de San Ignacio que después de más de 50 años no había sido intervenido por completo.

Obras como esta, se lograron gracias al trabajo de gestión del alcalde ante la iniciativa privada, quienes han aportado en beneficio de Progreso y sus habitantes.

Los trabajos en éste parque por ejemplo, se realizaron sin costo para el Ayuntamiento.

También se realizó la ampliación del cementerio de la comisaría de Chelem, gracias al apoyo del Ejido de la comunidad que donaron el terreno y donde se construyó también gracias a las gestiones con la iniciativa privada que hizo los trabajos y sin costo para el Ayuntamiento.

Otro proyecto que destacó en este año fue la creación del parque temático Sendero Jurásico en Chicxulub Puerto, donde también se construyeron calles nuevas en la colonia Miguel Hidalgo.

En Progreso también se destacó la construcción y repavimentación de calles en las colonias Ismael García, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ciénaga 2000, Feliciano Canul Reyes, Centro, Francisco I. Madero y Fracc. Costa Azul.

Otro avance fue la creación del Centro de Control Operación y Vídeo Vigilancia en las instalaciones de la Policía Municipal que hoy contribuye a la seguridad de los habitantes.

Como parte del trabajo de gestión también se lograron para Progreso, con inversión estatal y federal, la remodelación de la tercera etapa del malecón de Progreso y el nuevo Museo del Meteorito.



LO QUE VIENE PARA ESTE AÑO…

El edil dijo que «estamos escribiendo nuestro legado con acciones contundentes, gestionando recursos y proyectos para que progreso avance, pues en Progreso somos todos y así transformaremos a Progreso para bien.

En ese sentido, dijo que para avanzar, vienen obras importantes entre las que enlistó las siguientes:

* La renovación de Unidad Deportiva Progreso (hoy conocida como Unidad Deportiva Víctor Cervera Pacheco), la cual se ubica en el libramiento Progreso-Chicxulub Puerto, frente a la reserva de El Corchito.

Dijo que este recinto será la casa de los deportistas pues albergará a por lo menos 15 deportes como fútbol, boxeo, béisbol, ajedrez, ping-pong, fútbol 7, hockey sobre pasto, tochito bandera, básquetbol, vólibol de arena, picket ball, pádel, calistenia, crossfit, áreas de ejercicio al aire libre, cine, gradas, dormitorios, baños, oficinas, anfiteatro para eventos deportivos y culturales.

* También anunció la construcción del nuevo campo «Baltazar Yamá» en Chuburná Puerto, el cual se hará realidad con la participación del Ayuntamiento, el gobierno estatal y la iniciativa privada. Contará con campo de fútbol, béisbol, gradas, banquetas, etc.

* En la sub comisaría de Paraíso anunció la reconstrucción de calles y el alumbrado público.

* Se rehabilitará la iluminación de la avenida que conduce a la Ría de la comisaría de Chelem.

* En Flamboyanes anunció que se realizarán trabajos de ampliación de la red de agua potable, de la red eléctrica y la construcción de un nuevo parque y un módulo médico 24/7.

* En Progreso informó que el mercado de Progreso será intervenido en el área de comedor. Se le realizará un cambio de imagen para que sea más atractivo y funcional para los locatarios y visitantes.

* Se realizarán mejoras y ampliaciones en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal.

* Se continuará con el proyecto del Casino de Progreso. Dijo que el plan se ha visto retrasado por recursos legales interpuestos por particulares, pero dijo que seguro pronto se resolverá a favor de los ciudadanos de Progreso para ser sede de eventos sociales y culturales. Como se sabe, este icónico espacio fue expropiado por el gobierno estatal en favor del Ayuntamiento de Progreso y se encuentra en pausa tras una serie de denuncias promovidas por los socios dueños del inmueble.

* Informó que se continuará trabajando en el plan para mejorar el sistema de transporte urbano, analizando alternativas para modernizarlo. Este proyecto fue anunciado hace un año cuando tomó posesión como alcalde reelecto, pero no se ha concretado nada con los concesionarios del servicio. «Seguro llegaremos a un buen acuerdo para transformarlo», dijo.

El alcalde destacó que Progreso está en su momento con obras muy importantes que están por venir como la instalación del astillero de la naviera Fincantieri y ampliación del puerto de altura, obra gestionada por el gobierno estatal y que debe ser ejecutada por el gobierno federal, la cual dijo, será parteaguas para que Progreso se consolide como el puerto más importante del Sureste.

ALCALDES Y EX ALCALDES ASISTENTES…

El edil agradeció la presencia de alcaldes y ex alcaldes de diversos municipios que ayer llegaron a Progreso para participar en el informe.

Los ediles y ex ediles de diferentes partidos que asistieron al evento fueron más de 50. Nunca un alcalde de Progreso había reunido a tantos presidentes y ex presidentes de otros municipios en un informe.

En su mensaje incluso exhortó a los alcaldes a dar lo mejor para sus municipios: «Les hablo como amigo… sigan dando todo por su gente por los suyos, sigan transformando Yucatán desde lo local»,

EL MEJOR PROGRESO DE TODOS LOS TIEMPOS…

Zacarías Curi dijo también «nuestro compromiso hoy más que nunca es llegar a tener el mejor Progreso de todos los tiempos, seguiremos trabajando todos los días, el Progreso de Progreso no se va a detener, pues Progreso seguirá transformándose para bien».

«Estoy orgulloso de todos los progreseños y estoy enamorado de mi ciudad… es tiempo de Progreso, es tiempo de los progreseños».

Tras su mensaje, el alcalde fue felicitado personalmente por los asistentes e invitados, con quienes se tomó numerosas fotografías.

Tras el informe, se ofreció un baile popular a cargo de Cleyver y su nueva imagen a las puertas de la parroquia. (ProgresoHoy.com)

