La Academia de Inglés María José realizó su 44o. festival de clausura

UN TOTAL DE 12 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL EVENTO ON LINE Y DEMOSTRARON LOS AVANCES OBTENIDOS DURANTE EL CURSO CON LA MAESTRA MARÍA JOSÉ AVILÉS SANSORES



PROGRESO.– El pasado sábado 3 de julio por la tarde se llevó a cabo el festival de clausura No. 44 de la Escuela de Inglés «María José», que dirige la Maestra María José Avilés Sansores, el cual se realizó Online, y que tuvo como temática al estado de Yucatán.

Durante el evento virtual, se ofreció la bienvenida a los alumnos y padres de familia, así como a los invitados especiales y se explicó que por motivos de la pandemia, se decidió hacerlo de manera virtual para que esta importante actividad no pasara desapercibida y los alumnos puedan mostrar sus avances adquiridos durante el curso.

Estuvieron como invitados especiales, tanto locales como extranjeros, el Lic. en Antropología Social, Martín Azueta Sauri de Progreso. Desde los EE.UU., el Dr. en Historia de la Ciencia y Tecnología, David H. Galaty, y desde Canadá, el Director de Mocha Jeepsters y miembro de la Fundación Shriners, David Astle.

También de Canadá el Lic. En Ciencias Sociales Barry Moncrieff y la Lic en Ciencias Sociales y Educación Janet Moncrieff, la Ing. Aerea Deborah Renes, la Lic. En Psicología Suzanne Bagur de Canadá y la Sra Sandra Marshall, a quienes la directora les dio la bienvenida en idioma inglés.



También les brindó una breve introducción de lo que se trataría el festival para luego dar paso a la participación de los alumnos quienes portaron el traje regional Yucateco y sus participación estuvieron acompañadas por diapositivas referentes a sus temas.

Los alumnos participantes fueron:

1.-Samantha Ojeda Álvarez con el Tema Chichen Itzá

2.- Maite Figueroa Chí con el tema The Sacred Cenote of Chichen Itza

3.- Juan Raúl Campos Rivero con el tema The Port of Progreso

4.-Jonathan Pérez Soto con el tema The legend of the X’tabay

5.-Salette Ventura Domínguez con el tema Hanal Pixan

6.- Alan Arias Ventura con el tema The town of Izamal

7.-Regina Cimé Chan con el tema 6 must-try dishes in Yucatán

8.-Zahra Molina Vera con el tema The 7 most important gods in Maya civilization

9.- Ana Patricia Gómez Ceballos con el tema The books of Chilam Balam

10.- Fernando Enrique Ramón Ek con el tema The deer, the pheasant and the rattlesnake*

11.-Esaú Ramón Ek con el tema: The pyramid of Chichen Itza

12.- Lourdes Aimee Dzul Rivero con el tema The Jarana Quien al finalizar su presentación y para darle un toque de alagarabia al evento, ejecutó el baile «Mujeres que se pintan» acompañada del alumno Juan R. Campos Rivero.

Al termino del festival, cada unos de los invitados felicitaron a los alumnos por su destacada participación y se enfatizó la excelente pronunciación nativa Inglesa con la que presentaron sus temas. También se les alentó a continuar con el aprendizaje del Idioma No. 1 en el mundo.

La Directora María José Sansores, también fue felicitada por su trabajo y paciencia en su labor educativa. (I.S.)