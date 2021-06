“¡La campaña fue un éxito, ahora ganaremos el IV Distrito!”, afirma Víctor Hugo Lozano

“¡Este 6 de junio votemos por Acción Nacional, es la mejor opción!”, asegura el candidato, tras caminar 550 km y saludar a más de 25 mil meridanos

MÉRIDA.– Tras realizar una de las campañas más activas y exitosas en el IV Distrito, Víctor Hugo Lozano Poveda, candidato del PAN-Nueva Alianza, agradece la respuesta y la confianza que le brindaron los ciudadanos en sus caminatas, volanteos y reuniones, las cuales espera refrendar este 6 de junio con un triunfo contundente en las urnas.

“¡Vamos a ganar!”, afirma el joven aspirante, basado en el respaldo ciudadano que recibió de su Distrito, donde en ocho semanas recorrió más de 550 kilómetros de calles y saludó a más 25 mil meridanos, en una intensa campaña que llegó a todos los rincones de esa zona de la ciudad.

“¡Salgan a votar este 6 de junio y voten por los candidatos de Acción Nacional, porque somos un solo equipo que seguirá velando por los meridanos y yucatecos en general!”, asegura Víctor Hugo Lozano.

“Aunque parezca algo sencillo, una de las demandas más sentidas de los ciudadanos es que el diputado regrese a su Distrito y los escuche. Mi compromiso es regresar y lo he hecho no solo de palabra, si no firmé un documento para estar en 18 espacios públicos con un calendario bien definido para cada colonia, y tengan por seguro que lo voy a cumplir”, afirma el candidato panista.

“Ya lo he dicho y lo reitero: no seré un ‘diputado cometa’, de esos a los que solo los ven pasar una vez y nunca regresan. Mi compromiso es regresar e, incluso, proponer una especie de ‘El Congreso en tu colonia’, a fin de acercar a los diputados y mantener esa cercanía con quienes nos dieron su confianza”, subraya.

“Una de las grandes inquietudes de la gente es la recuperación del empleo y el ingreso, tras los efectos que causó la pandemia. Por eso una de mis propuestas prioritarias es apoyar la reactivación económica responsable y la generación de fuentes de trabajo”, indica el candidato.

“Esto es algo que impacta de manera directa en la calidad de vida de las familias y hacia allá vamos. Desde el Congreso del Estado trabajaremos de manera conjunta para encontrar las mejores soluciones a las necesidades de los meridanos”, recalca.

“Y lo haremos en equipo, por eso les pido que voten por todos los candidatos de Acción Nacional, porque tenemos un proyecto muy claro: trabajar y dar resultados en acciones que beneficien a las familias, en particular a las más vulnerables”, apunta.

“La campaña ha concluido, lo que sigue es acudir a votar y hacerlo por la mejor opción, tanto en la alcaldía de Mérida como en las diputaciones locales y federales. Que no quede duda: el PAN es garantía de avance y desarrollo, de mejores condiciones de vida para todos”, afirma Víctor Hugo Lozano.

“Y en el caso de un servidor, en el Congreso del Estado seré generador de diálogo y acuerdos, no de confrontaciones estériles, voy a impulsar la construcción de consensos en todo aquello que beneficie a los meridanos y a los yucatecos, de eso pueden estar seguros”, enfatiza el candidato.

“Por eso este 6 de junio hagamos una fiesta cívica ¡y voten por Víctor Hugo Lozano y todos los candidatos de Acción Nacional!”, remata el joven abogado, en una de sus últimas actividades de campaña.