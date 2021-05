La candidata del PVEM, Ana María Pech expone sus razones de su inasistencia al debate del IEPAC

Por este medio quiero exponer, más no justificar, mi inasistencia al debate organizado, en días pasados, por las autoridades electorales.

Quiero aclarar que siempre fue mi intención acudir a este importante ejercicio en donde, a mi manera de pensar, el ganador siempre será el ciudadano, pues este tendrá en todo momento, un mejor panorama para elegir a la personas que considere idónea ofrecerle su voto el próximo 6 de junio.

Una vez dicho esto, quiero señalar que luego de ser cordialmente invitada, confirmé mi presencia al evento el sábado 8 de este mes.

Mi hijo, Mario Quezada Pech, quien es el enlace de mi equipo de campaña con el IEPAC, quedó en entregar los documentos solicitados, pero lamentablemente tuvo un problema de salud el día 10 de Mayo, por lo que tuvo que acudir al hospital de emergencia.

Luego del incidente nos comunicamos con las autoridades electorales para entregar los papeles al siguiente día pero nos indicaron que a pesar de haber confirmado mi presencia, por el hecho de no haber cumplido en tiempo y forma la entrega de los requerimientos, no podía participar.

Los reglamentos eran claros e inflexibles por la seriedad del evento, y para su servidora, independientemente de los pormenores sucedidos en mi familia, no hay justificación que valga, por lo que acepté la decisión tomada por el IEPAC.

Los errores cuestan, y si ambicionamos transformarnos en futuras autoridades municipales, es importante saber que no estamos encima de la ley ni tampoco para mostrar soberbia o exigir caprichos, no podemos decir «con este si o con ellas no» pues ¿Qué clase de gobierno tendríamos? Las excusas salen sobrando y mi posición siempre será estar de lado de la transparencia y de la ley. Gracias.