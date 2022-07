La escuela de inglés «María José» realizó su festival de fin de curso en Progreso

UN TOTAL DE 16 ALUMNOS PRESENTARON EN LÍNEA DIFERENTES TEMAS EN IDIOMA INGLÉS COMO PARTE DEL CIERRE DEL CURSO ESCOLAR, EN EL MARCO DEL 45 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

PROGRESO.– La Escuela de Inglés «María José» de este puerto, celebró su 45 aniversario y la clausura oficial de su Curso Escolar 2021-2022 durante un evento en línea que se llevó al cabo el pasado 9 de julio.

El festival de clausura de la institución, que se realiza por segundo año seguido de manera virtual, contó con la participación de 16 alumnos e invitados distinguidos nacionales y extranjeros.

Al inicio de la ceremonia vía Zoom meeting, la Directora de la escuela, Profra. Maria José Avilés Sansores dió la bienvenida a los alumnos, padres de familia e invitados para luego hacer una reseña de lo que significan para la escuela 45 años de labor ininterrumpida y el compromiso, responsabilidad, y conocimiento, pero sobre todo el amor por la enseñanza del idioma y la labor ardua de su fundadora Profra. Rosario Sansores Góngora (q.e.p.d).

Acto seguido se dió paso a la participación de los 16 alumnos que brindaron sus discursos en el Idioma inglés y posteriormente en español.

Alumnos Participantes y sus temas:

1.-Ana Lucía Segura Dévora: The Solar System.

2.-Azael Gonzalez Pérez: Introducing myself.

3.- Didier Gonzalez Pérez: Introducing myself.

4.-Alexis Cabrera Díaz: A Diego Armando Maradona Biography.

5.- Juan R. Campos Rivero: Animals in danger of extinction in México.

6-.Samantha Ojeda Álvarez: Abstract painting.

7.-Montserrat Bello García : A Frida Kahlo Biography.

8.-Salette Ventura Domínguez: The Dark side of Walt Disney.

9.- Yibrail Chim Cetina: The History of Anime.

10.- Regina Cimé Chan: A Jean-Paul Sartre biography.

11.-Aimeé Dzul Rivero: A day in the life of a nurse.

12.- Esau Ramón Ek: Why it is important to learn English.

13.-Victor Beltran Heredia: Belgian Mallinois dogs.

14.-Anaelim Jimenez Méndez: cruelty in animal experiments.

15.-Fernando Ramón Ek: Bullying in the schools.

16.- Zahra Molina Vera: Social media’s impact on eating disorders.

Al concluir el festival los invitados le brindaron sus felicitaciones a los alumnos por sus destacada participación, haciendo hincapié en su excelente pronunciación y en la dificultad de sus temas.

Cómo invitados estuvieron la Ingeniera aérea Deborah Renes., la Lic. en Psicología Suzanne Bagur y el Ingeniero en Comunicación y electrónica Arturo Márquez Polanco y fungió como traductor el Br. Felipe A. Figueroa Avilés.

Al término de esta los alumnos recibieron sus reconocimientos de participación. (I.S.)