La gimnasta ucraniana Katya Dyachenko, muere por impacto de misil en Mariupol

UCRANIA.– Katya Dyachenko, de 11 años de edad y considerada una gimnasta de las más prometedoras de Ucrania, fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio en el que vivía en Mariúpol, destruido por el impacto de un misil ruso.

Anna Purtova, legisladora de Ucrania, reveló la trágica noticia del fallecimiento de la gimnasta en su cuenta de Twitter: “Esta es nuestra gimnasta Katya Dyachenko. Tiene 11 años. Murió bajo los escombros de su casa en Mariúpol cuando un misil ruso la alcanzó. Podría haber tenido un futuro brillante por delante como joven campeona de Ucrania. Pero en un segundo ella se ha ido. Cierren el espacio aéreo, por favor OTAN”.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she’s just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022

La entrenadora de Dyachenko, Anastasia Meshchanenkov, también lamentó la muerte de la gimnasta por el ataque de un misil ruso: “Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros. Tenía que conquistar el escenario y regalar sonrisas al mundo. ¿De qué tienen la culpa los niños?”.

Mariúpol, al sudeste de Ucrania y cerca de la frontera con Rusia, es una de las ciudades que más ha sufrido por la invasión que inició hace un mes y ha dejado decenas de muertos.

De acuerdo con Naciones Unidas, hasta el momento, se ha registrado la muerte de 78 niños durante el conflicto bélico.