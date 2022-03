La música, un refugio en mitad de la guerra de Ucrania

UCRANIA.– Ante el inicio de la guerra de Ucrania el pasado 24 de febrero, hay ciudadanos que optaron por abandonar el país, otros se vieron obligados a quedarse a luchar —como los hombres entre 18 y 60 años— y hay quienes han preferido quedarse. Como se muestra en este vídeo, varios grupos de ciudadanos se han agrupado en distintos lugares del país para tocar música juntos, tanto formando bandas improvisadas como en solitario. Entre todo el ruido de las sirenas antiaéreas, hay quienes han optado por la música como acompañante en escenarios devastados por las bombas que asolan las grandes poblaciones del país, que están siendo constantemente atacadas por el ejército ruso. El vídeo recoge imágenes de urbes como Járkov, la ciudad más grande del país después de Kiev, que está casi cercada y donde el Ejecutivo ucranio ha acusado a Moscú de secuestrar a un convoy humanitario.

También muestra a músicos en Odesa, una pieza fundamental en la ofensiva rusa por su acceso al mar: fue bombardeada este lunes por primera vez. Alguno de estos vídeos ha tenido mucha repercusión en redes sociales. Es el caso de Amelia Anisovych, una niña de siete años cuyo vídeo cantando una canción de la película de Disney Frozen se hizo muy popular y se encuentra dentro de las actuaciones recopiladas en este vídeo. Anisovych consiguió llegar a Polonia y ha cantado el himno ucranio en un concierto solidario ante decenas de miles de personas.

El peligro para los ciudadanos es constante en estas zonas de guerra y, precisamente, el Gobierno del presidente ucranio, Volodimir Zelensky, ha acusado al ejército de Vladimir Putin, presidente ruso, de atacar a población civil, que suma casi 1.000 muertos y 1.400 heridos en un apenas mes de conflicto, según las cifras facilitadas por la ONU el pasado sábado. Como se puede observar en el vídeo, la música también ha sido protagonista en las calles de Kiev —capital ucrania— a pesar de ser una de las ciudades más agredidas por las fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión. De hecho, un centro comercial de la metrópoli ha sido devastado este lunes por misiles rusos que lo han reducido a escombros.