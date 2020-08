La obra del museo de Progreso: «a matacaballo», considera Fernando Ávila Prado

RECUERDA QUE EL PARQUE DEL MALECÓN SE LOGRÓ TRAS UNA CONSULTA CIUDADANA / LUEGO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, SE ALISTA EL INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN / EL DINERO PARA LEVANTAR EL MUSEO ES ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y SIGNIFICA LA TRANSFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACTUAL ESPACIO PÚBLICO QUE SEGUIRÁ SIRVIENDO PARA LA CONVIVENCIA DE LOS PROGRESEÑOS Y VISITANTES

PROGRESO.— El parque del malecón General Rafael Cházaro Pérez (renombrado de La Paz en 2011) fue un lugar emblemático del puerto y centro de eventos culturales, sociales, políticos y deportivos; se debió conservar y su demolición es una afrenta para la sociedad porteña, dijo Fernando Alonso Ávila Prado, presidente del Comité Cívico Progreseño que promovió la construcción del parque.

El también reconocido pintor recordó que en ese parque se presentaron grandes orquestas cubanas, así como Los Aragón y otros grupos que deleitaron a las familias del puerto que asistían por las noches para presenciar los eventos culturales.

En los últimos años en el parque se hicieron las ceremonias cívicas del Día de la Marina Nacional, eventos médicos y culturales, clases de zumba, la misa del Domingo de las Misiones y caminatas del Domingo de Ramos, señaló en declaraciones a un diario local.

Dijo que el parque fue escenario de eventos políticos: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo ahí un mitin de su campaña presidencial, y el alcalde Julián Zacarías Curi presidió ahí concurrido mitin de su triunfo electoral.

En el mismo parque Daniel Zacarías Martínez rindió protesta como alcalde del trienio 2012-2015.

Ávila Prado aseguró que al desaparecer el parque se desaparece gran parte de la historia de la ciudad.

Sostuvo que se cometió una afrenta a la sociedad y se dio un duro golpe a la cultura, a la tradición, al deporte.

“Todo se hizo a matacaballo, no hubo banderazo de inicio de la construcción del Museo de Geología (en el lote del parque), porque de antemano las autoridades saben que la mayoría de los progreseños no apoya la desaparición del parque, quieren su parque, un espacio recreativo y convivencia familiar”, expresó.

Consideró que el Museo de Geología no es una obra prioritaria, falta un buen hospital, la salud es primero, pero si insisten en construir un museo, no se debe destruir un espacio, bien se puede (construir el museo) en otro lugar, como la zona de El Corchito, la pista de remo y canotaje, el Casino de Progreso u otro lugar.

El parque se inauguró el 16 de septiembre de 1936. Tuvo un monumento de granito gris y rojo de Cházaro Pérez, quien fue piloto aviador.

Siete años antes, en abril de 1928, se comenzó a construir el malecón, que fue inaugurado el 1 de febrero de 1929 por el entonces gobernador Álvaro Torre Díaz, fecha en que también fue inaugurada la carretera asfaltada Mérida-Progreso.

Fernando Ávila Prado, historiador, recordó que en el hoy parque Rafael Cházaro Pérez colocaron la hélice de un avión, que hace poco más de 30 años fue retirada, igual que el busto del militar que es un héroe local.

Recordó que el Comité Cívico Progreseño, hace 15 años, promovió la construcción de un parque en el malecón.

La idea, dijo, fue reponer un parque al malecón, donde en 1985 desaparecieron el que había para construir un parador turístico que no funcionó y fue un elefante blanco, abandonado.

Antes de la demolición del parador turístico, se hizo una consulta pública: “parque o parador” decían las boletas; los progreseños votaron por el parque, así que se tiró el parador y construyeron en el malecón el parque, que se siguió conociendo como General Rafael Cházaro Pérez.

En 2009 construyeron las gradas y en 2011 se le renombró como el parque de La Paz.

El parque de La Paz ya fue demolido. Personal de Grupo Constructor de la Región alista el terreno para edificar el Museo de Geología.

Cabe recordar que a raíz de la obra del museo, un grupo de ciudadanos tuvo la iniciativa de manifestarse para pedir la reubicación de la obra en otro espacio o terreno de Progreso. Para eso, utilizaron el nombre de denominada Coordinadora Ciudadana de Progreso, mismo nombre que usaron otros habitantes de Progreso en manifestaciones ciudadanas del pasado.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUSEO, NO ES DESAPARICIÓN, SINO TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO…

No hay que perder de vista que la realización del nuevo museo no significa la «desaparición» de un espacio de convivencia en Progreso, sino la transformación del mismo para ampliarse y diversificarse, pues el proyecto del nuevo museo cuenta, además de áreas de exposición y salas diversas, con áreas verdes y espacios públicos al aire libre para el disfrute de los habitantes y visitantes, y será un espacio donde también se podrán realizar varias de las actividades que se acostumbraban en el parque del malecón, al menos así lo detalla el proyecto de la Sedatu.

Además, la propia Sedatu (Gobierno Federal) ha informado que además del museo, se construirán obras en comisarías y un nuevo y amplio parque de playa en el malecón internacional, de modo que Progreso sale ganando con más espacios para la recreación, la cultura y el entretenimiento, así la han señalado muchos progreseños que sí están a favor de la obra.

También es importante decir que en el movimiento de gente inconforme con la obra en ese sitio, varias personas ligadas a partidos políticos y corruptas administraciones pasadas aprovecharon el momento y la cercanía de los tiempos electorales con el fin de sumarse a la protesta para tratar de sacar raja política de la situación, incluso de gente vinculada al Verde Ecologista, PRI y Morena que se manifestó a pesar de que el proyecto es ejecutado por el propio gobierno de AMLO.

Esto fue evidente debido a que los manifestantes nunca hacen alusión al Gobierno Federal en sus protestas y sí culpan al Ayuntamiento y al alcalde de extracción panista Julián Zacarías de la ejecución de la obra y de «imponer el museo». Como se sabe, el municipio y el estado hicieron las gestiones, y el gobierno federal autorizó $500 MDP de recursos federales para el proyecto. El municipio y el estado gestionaron, pero la obra fue decidida (con base en un estudio de la Unam), coordinada, asignada y es ejecutada por el Gobierno Federal, que incluso cuenta con una representación en Yucatán. Curiosamente algunos incluso culpan a «Zacarías» y dicen que se va a «enriquecer con el proyecto del museo», cuando es sabido que el dinero federal de la obra no pasa por manos del gobernador ni del alcalde, y es manejado directamente por el Gobierno Federal de AMLO. Varios de esos manifestantes callaron y nunca criticaron nada cuando estuvieron en esas administraciones y hoy sí quieren verse como defensores del pueblo, cosa que en opinión de muchos, no les queda, pues su pasado les persigue.

Hay que señalar, estimados lectores, como lo informaron las autoridades en su momento, que el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU, del cual sale el dinero para la obra) está destinado a «mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y/ó colonias con altos niveles de marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos y viviendas», por lo que es entendible que éste dinero de la Sedatu no puede servir para construir calles, hospitales ó albergues -como ha pedido este grupo de ciudadanos-, que si bien es una necesidad real para el municipio, no puede ejecutarse con estos recursos gestionados.

Hay que considerar que el recurso ya está asignado y en proceso de ejecución y el hecho de frenar la obra implicaría que Progreso pierda el recurso (salvo que las reglas de operación del programa nacional sean modificadas y ésto no suceda). En tal caso, es obligación de los diputados federales -Progreso cuenta con una diputada federal de este puerto-, gestionar el dinero público necesario para obras como hospitales o calles, pero se desconoce si lo ha hecho, pues su gestión ha pasado totalmente desapercibida para los progreseños y la gente del segundo distrito.