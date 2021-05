La revista The Economist califica a AMLO como “el falso mesías de México»

TANBIÉN LO SEÑALA COMO UN POLÍTICO CON «NECROFILIA IDEOLÓGICA», PUES APOYA IDEAS VIEJAS QUE SE HA PROBADO QUE NO FUNCIONAN / EL GOBIERNO FEDERAL RESPONDE A LA PRESTIGIADA REVISTA BRITÁNICA

/ MÉXICO.– La revista británica The Economist dedicó su portada al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que lo consideró como “falso mesías” y como un peligro para la democracia. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre el tema.

¿Qué dice The Economist sobre AMLO?

(mira aqui la publicación original en inglés: https://www.economist.com/leaders/2021/05/27/voters-should-curb-mexicos-power-hungry-president)

El artículo de la revista titulado “Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder en México”, señala que el mandatario federal persigue políticas ruinosas por medios indebidos. Además asegura que el mandatario divide al país y no está dispuesto a escuchar consejos.

“López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: el pueblo, por lo que se refiere a quienes lo apoyan; y la élite, a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México”, destaca The Economist.

El artículo destaca que los votantes en el país deben salir a las urnas el próximo 6 de junio, debido a que el Presidente no sigue las reglas del proceso electoral.

“El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes”, señala el texto.

La revista asegura que Andrés Manuel López Obrador sufre “necrofilia ideológica”, que significa un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan. Sin embargo, el artículo reconoce medidas como aumentar pensiones y que el país mantiene una calificación crediticia estable, aunque los inversionistas extranjeros temen llevar sus recursos a México por los “caprichos del Presidente” que les puedan afectar.

Finalmente, la revista hace un llamado al Gobierno de Estados Unidos a no hacer “de la vista gorda” el autoritarismo en su patio trasero, pues debería enviar advertencias silenciosas.

Marcelo Ebrard responde a porta de revista The Economist

En respuesta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marceo Ebrard, aseguró que en días pasados tuvo a oportunidad de hablar con el editor internacional de la revista, a quien le trasmitió los puntos fundamentales de la transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio».

A través de un posicionamiento publicado en sus redes, detalló que en la plática revisaron temas como la emergencia sanitaria por COVID-19, la relación con Estados Unidos, la visión para detonar el desarrollo en el sur del país y la situación política en general.

Sin embargo, aseguró que el editor de The Economist no fue sensible a sus argumentos, e hizo un llamado a votar en contra del Presidente de México y su partido Morena.

Marcelo Ebrard argumentó que las decisiones del mandatario federal han ayudado a atender la pandemia, mantener la estabilidad macroeconómica y llevar la relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.