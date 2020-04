La Secretaria General de Gobierno de Yucatán se reincorpora a sus actividades tras enfermarse de Coronavirus

MÉRIDA.– Tras dar positivo a Coronavirus Covid-19 en días pasados, la Secretaria General de Gobierno de Yucatán, María Fritz Sierra, fue dada de alta desde el pasado sábado.

Según medios locales, la funcionaria se reincorporó a sus actividades el lunes 19 de abril pasado.

Ayer estuvo atendiendo asuntos de gobierno en sus oficinas y luego sostuvo una reunión con los subsecretarios y directores.

La funcionaria se reincorporó a sus labores siguiendo las medidas de sana distancia y todas las demás que en materia sanitaria dictan las autoridades, aunque ella, al curarse del coronavirus Covid-19, ya no puede ni contraer de nuevo la enfermedad ni contagiar a nadie.

Oportunamente informamos que el pasado 30 de marzo se le diagnosticó el coronavirus Covid-19 a Fritz Sierra, por lo que se mantuvo en aislamiento en su hogar unos 14 días. Aunque estuvo en contacto con otras personas, solamente su chofer resultó positivo, pero también ya fue dado de alta al superar la enfermedad.

Fritz Sierra se mantuvo en aislamiento por el Covid-19, pero nunca dejó de despachar y atender ciertos asuntos por medio del teléfono, de modo que tuvo una comunicación constate con los directores de área de la Secretaría General de Gobierno y con la Consejería Jurídica.

Lo que sí no pudo hacer fue firmar los decretos junto con el Gobernador Mauricio Vila Dosal, como marca la ley, pero en su lugar los signó la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya.

La funcionaria, de 62 años de edad, oriunda de Yobaín, se mantuvo en su casa durante todo este tiempo ya que no amerita hospitalización, pues el coronavirus no le afectó demasiado como a otras personas.

El reportero solicitó una entrevista con la funcionaria, pero declinó hablar del tema porque prefirió mantenerlo dentro de sus cuestiones personales.