La SSP catea narco-panadería en Kanasín: detienen a cuatro

MÉRIDA.– Al ejecutar anoche una orden de cateo en una panadería de la colonia Melchor Ocampo II, de Kanasín, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron marihuana, cocaína y metanfetaminas, y detuvieron a cuatro individuos dedicados a vender la droga.

A raíz de una denuncia anónima al número 089, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron las averiguaciones, reunieron los datos de prueba e integraron la carpeta de investigación con base en la cual la autoridad judicial otorgó ayer mismo la orden de cateo del referido predio.

Con apoyo de la Unidad Canina (K-9), los policías estatales hallaron cannabis, cocaína y metanfetaminas, que pusieron a disposición del Juez, lo mismo que a los probables implicados en la venta: Eliseo Elías C. L.; Isaac Ezequiel C. L.; Reyes Jonathan C. G., y Edwin Rafael R. C.

Otros cinco individuos fueron detenidos porque intentaron impedir la labor policial, por lo cual fueron trasladados a la cárcel pública para que cumplan con un arresto administrativo.

*DETENIDO POR VIOLACIÓN CONTRA MENOR DE EDAD*

Imputado por los delitos de abuso sexual y violación equiparada, contra un menor de edad, fue detenido Freddy Arturo B. H., de 53 años de edad.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron su localización en la colonia Francisco Villa Oriente y cumplieron con la orden de aprehensión girada por el Juez Primero de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado.

La denuncia por los delitos mencionados fue interpuesta por la madre de la víctima.