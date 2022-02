Lamenta AMLO resolución del INAI sobre indagar patrimonio de periodistas

MÉXICO.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no le sorprendió la resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), quien el miércoles negó su solicitud de indagar patrimonio de periodistas.

En la conferencia matutina llevada a cabo desde Tijuana, Baja California, López Obrador aseguró que el INAI dejó pasar una “oportunidad” de dar a conocer sus investigaciones sobre “periodistas famosos”.

Yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese Instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría, la mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas, los restaurantes de lujo. No dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo”, argumentó.

“Dejó pasar una oportunidad el Instituto de la Transparencia para hacer la investigación, el que nada debe nada teme, la vida pública debe ser más pública y puede ser que en cuestiones privadas se respete”, puntualizó.

“Aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público, porque los medios son concesiones, tienen que ver con el sector público, son entidades de interés público los medios y en varios casos reciben dinero de Gobiernos”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal considero como “inmoral” que un perioditsa “por muy inteligente” que sea gane gane tres millones de pesos mensuales, “pero no solo es eso, hay quienes ganan más y eso la gente ni lo imagina”.

El miércoles, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, leyó la carta que envió al mandatario, en la que argumentó que “las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que la ley las faculta”.

“Se le informa que el Inai no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada”, expresó Ibarra en la sesión ordinaria del instituto.

Ibarra recomendó al presidente López Obrador turnar la solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y al Registro Público de la Propiedad.

“Dichas solicitudes se pueden presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la sección de Solicitudes, Acceso a la Información”, indicó.