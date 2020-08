«Lamentable el asesinato de nuestro compañero», señala líder de Taxistas de Progreso

NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A SUS FAMILIARES / DESGRACIADAMENTE SON LOS GAJES DEL OFICIO EN EL TRABAJO DEL TAXISTA Y REFLEJA LA TRISTE REALIDAD QUE VIVIMOS: JAVIER CARVAJAL

PROGRESO.– «Estos son los gajes del oficio, esto demuestra el peligro que enfrentamos todos los días para poder llevar el pan y la sal a nuestros hogares, es algo muy lamentable», declaró esta mañana el Secretario General del Frente Único de Choferes, Camioneros y Similares del Municipio de Progreso adscrito a la CTM, Javier Carvajal García.

«Nuestro más sentido pésame a toda su familia del compañero fallecido», externó.

Al hablar del asesinato del joven taxista José Gabriel McDonald Sánchez, quien anoche perdió la vida, como informamos, tras ser atacado por un desconocido cuando trabajaba realizando un servicio a la comisaría de Chicxulub Puerto, Javier Carvajal señaló que es triste, pero es la realidad que se vive en Progreso y a la cual todos están expuestos. El agresor, como se informó, fue detenido.

El líder del sindicato de taxistas de la CTM precisó que José Gabriel, era socio martillo del sindicato, pues rentaba el taxi de su papá, quien es socio concesionario.

Carvajal García señaló que no pueden responsabilizar a las autoridades de esto que ha ocurrido. Indicó que por desgracia, esta es la realidad, este es el riesgo de ser taxista no solo en Progreso, sino en cualquier parte del país, que es afectado por la inseguridad.

«El trabajo del taxista en Progreso no era como es ahora. Progreso era más tranquilo. Esta situación se vio agravada por la situación crítica que estamos viviendo. Por desgracia tenemos que atender todos los servicios que recibimos, aunque a veces pequemos de irresponsables al llevar a personas que están bajo los influjos del alcohol o alguna droga, pues necesitamos que entre el dinero para sostener a nuestras familias. Desgraciadamente no sabemos cuándo nos va a salir una persona como ésta con un cuchillo que intente asaltarnos o irse sin pagar el servicio, esto es una moneda al aire», dijo.

El líder del Sindicato recordó que incluso viven una situación desesperante ante la falta de trabajo e incluso han girado oficios a las autoridades estatales y municipales, pues el servicio de transporte en general en Yucatán no ha sido considerado entre los apoyos de gobierno. Añadió que han solicitado apoyos ante la inactividad, pero no han recibido respuesta. (ProgresoHoy.com)

Oficio Junio 2020 by ProgresoHoy.com on Scribd