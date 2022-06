Líder nacional del PAN asegura que Yucatán está blindado contra el «morenavirus»

MÉRIDA.– El dirigente nacional de Acción Nacional Marko Cortés Mendoza, aseguró que, en Yucatán no quieren malos gobiernos y que está “perfectamente blindado contra el morenavirus”.

El líder panista señaló que Mauricio Vila y otras importantes cartas son viables como candidatos a la presidencia de la República.

El dirigente blanquiazul estuvo en Mérida para presidir una reunión de la ANAC -Asociación Nacional de Alcaldes – y firmar un décalogo de principios de los funcionarios municipales panistas en el país. Ahí, en rueda de prensa, Marko Cortés señaló “vemos perfectamente bien blindado a Yucatán del morenavirus destructivo, lo veo perfectamente bien cerrado porque aquí no quieren vivir la inseguridad que se ve en los estados donde gobierna Morena”.

Marko Cortés fue cuestionado sobre los problemas entre los grupos políticos de la Alianza va por México, de las condiciones políticas del gobernador Mauricio Vila y los candidatos del PAN en Yucatán en los próximos comisios de 2024.

En cada uno de las preguntas, el panista respondió de manera directa y contundente. Sobre las alianzas establecidas resaltó que, la postura de Va por México es una moratoria para que ninguna de las propuestas constitucionales del oficialismo se aprueben, estableciendo el ambate y el peligro que corren las instituciones como el Instituto Nacional Electoral.

Advirtió que, PAN-PRI y PRD defenderán al INE y para ello, cumplirán con su determinación de no fracturar sus principios y mantener las instituciones democráticas que el partido oficial busca destruir.

Sobre la candidatura del gobernador Mauricio Vila a la presidencia de la República, el líder político destalló que, si bien el gobierno de Vila está bien calificado y tiene alta aceptación, también hay otros nombres que se incluyen en las posibles condiciones e incluyó al diferentes nombres de la escena nacional: Diego Sihue de Guanajuato, Maru Campos de Chihuahua; la senadora Lily Tellez, entre otros.

Dijo que, el PAN tiene buenas cartas y podrá determinar en los tiempos establecidos las condiciones para proyectar al candidato ideal rumbo a la elección de 2024.

Cortés Mendoza afirmó que su partido tiene la alternativa para lograr llegar a la presidencia de la República en 2024 porque hay experiencia para “corregir el rumbo de México” luego del “desastre del gobierno de López, argumentó.

Finalmente sobre las condiciones de Yucatán, Marko Cortés no dio nombres y se limitó a decir que, analizarán debidamente las condiciones para elegir al mejor candidato, además de que, podrán realizar alianzas, por municipio y por diputación, siempre y cuando se consideres dicha urgencia y que los panistas acepten las fórmulas que se aplicarán para candidatos a elección popular, comentó.