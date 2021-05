Líderes sindicales y trabajadores reconoce el desempeño y apoyo del candidato Julián Zacarías Curi a favor de Progreso

Ayer por la tarde el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi acudió a la asamblea de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de los trabajadores del Ayuntamiento de Progreso efectuada al poniente del puerto, en donde fue recibido por sus líderes, encabezado por el Secretario General, el señor Pedro Oxté Conrado.

Durante dicha reunión, el dirigente sindical resaltó la coordinación y disposición que hubo entre las autoridades del Ayuntamiento de Progreso y los sindicatos para unificar las prestaciones del contrato colectivo que, como se recordará, firmaron en abril los líderes sindicales y el entonces alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi a beneficio de más de 650 trabajadores sindicalizados.

“Me consta que Julián es hombre de palabra porque hicimos ese compromiso de atender las solicitudes de todos los trabajadores y el resultado es el contrato. A nombre de los compañeros, te agradezco que nos hayas escuchado y que nos hayas ayudado a que los trabajadores ahora gocen de beneficios que no tiene ningún otro sindicato en otro municipio donde estamos como CROC”, indicó Oxté Conrado.

En la asamblea también estuvieron presentes los secretarios generales Julio Gaspar Núñez Flores, del Sindicato «Felipe Carrillo Puerto»; José Bartolomé Tuyin Anguas, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Progreso; y Miguel Ángel Encalada Medina, del sindicato «Rafael Cházaro Pérez», quienes coincidieron con Oxté Conrado al reconocer la disposición y sensibilidad de Zacarías Curi al atender las necesidades de los trabajadores, quienes durante varios años buscaron apoyo de anteriores administraciones, y hoy ya cuentan con un contrato colectivo de trabajo que les da certeza jurídica a cada uno de sus miembros.

Por todo lo anterior, el abanderado panista resaltó: “hoy ya cuenta con una certeza jurídica que a mi parecer definitivamente se la han ganado; cada uno de ustedes desde sus trincheras son una parte fundamental; algunos nos ayudaron a rehacer las calles, otros nos ayudaron a rescatar gente el año pasado, otros con tramites, otros a llevar despensas, láminas, en fin, reconozco el trabajo y la dedicación de cada uno”.

Y agregó: “ustedes son parte de la historia de Progreso, del cambio. Ustedes no me dejarán mentir del trabajo que se hizo en los primeros 6 meses de la administración metiendo orden, luego al año siguiente la serie de obras que se comenzaron hacer, y las acciones que se han estado llevando a cabo desde que nos llegó la pandemia, y puedo seguir enlistando, no me queda más que agradecer todo el apoyo que le han dado a su servidor para sacar adelante a nuestro municipio”.

“Progreso está en los ojos del mundo y ahora necesitamos de su apoyo, para seguir trabajando de manera responsable. Quiero que ustedes sigan siendo parte de este crecimiento, quiero que ustedes estén orgullosos de su comunidad. Cuente con mi apoyo y el apoyo de mis también compañeros candidatos María del Carmen Ordaz por la diputación federal del distrito II y a Erik Rihani González por la diputación local del distrito IX”, concluyó.