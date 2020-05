Lila Frías denuncia «ataques» tras votar a favor del préstamo

SIN DAR NOMBRES, SEÑALA QUE HAY UN ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS PRIISTAS Y UN EMBATE SISTEMÁTICO CONTRA SU PERSONA / LA LEGISLADORA NO SE VE COMO TRAIDORA COMO SEÑALAN DIVERSOS MILITANTES DEL PARTIDO TRICOLOR CUYO LIDER NACIIONAL ANUNCIÓ UN PROCESO PARA EXPULSARLA DEL INSTITUTO POLÍTICO

PROGRESO.– Luego de que el líder del PRI Nacional anunció un proceso de expulsión en su contra, la diputada priista progreseña Lila Frías Castillo denunció «fuego amigo» de grupos priistas y un «embate sistemático» contra su persona por pensar diferente y haber votado a favor del préstamo de $1,728 MDP solicitados por el Ejecutivo Estatal para la reactivación económica del Estado ante la pandemia del Coronavirus.

A través de un mensaje dirigido a la militancia de su partido -el cual publicamos íntegro debajo de esta nota-, la también Secretaria General del PRI en Yucatán publicó: «veo con claridad un enfrentamiento entre grupos políticos priistas, veo con claridad embates sistemáticos y comentarios hacia mi persona con una típica característica, por ser mujer sin miedo a tener criterio y opinión propia, opinión que todavía en esta época sigue pesando».

Sin dar nombres ni identificar a esos grupos que hoy la tildan de traidora por votar a favor del empréstito, aseguró que defenderá su postura y asumirá las consecuencias de su decisión tomada en el Congreso.

«…defenderé mi opinión, mi postura y mis acciones por la vía del diálogo como siempre lo he hecho», afirmó.

EL VOTO DE 4 PRIISTAS…

Ayer, como informamos, la legisladora no se sumó a la decisión de su bancada y votó, junto con otros tres compañeros legisladores del tricolor y la bancada del PAN y Movimiento Ciudadano, a favor del empréstito.

Sin embargo, el crédito no fue aprobado debido a que no alcanzó la mayoría calificada, resultando una votación de 14 votos a favor y 11 votos en contra.

Los únicos 4 priistas que votaron a favor del préstamo fueron Mirthea Arjona, Luis Borjas, Warnel May y Lila Frías, de quienes el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas anunció ayer mismo que ya solicitó iniciar un proceso para expulsarlos del partido.

En ese sentido, Lila Frías señaló: «Soy una mujer abierta al diálogo y más cuando éste es para dar soluciones y resultados, por eso en esta ocasión rescato lo positivo de la actual circunstancia, la dirigencia nacional de mi partido quiere dialogar ya sea en una reunión o en un proceso de expulsión como se ha manifestado en una red social, me reportó lista para acudir al llamado, como militante del PRI tengo derechos partidistas, y defenderé mi opinión, mi postura y mis acciones por la vía del diálogo como siempre lo he hecho, enfocada en fortalecer y renovar nuestra propuesta política».

«Hoy estamos en un momento en que la discusión NO debe ser entre los partidos o entre la lucha interna del PRI, hoy la discusión debe centrarse en como vamos a sacar a Yucatán de esta crisis humanitaria, de salud y económica. Recordando que la política de partidos y de líneas, no llevará comida ni trabajo a las casas de los miles de yucatecos que hoy se ven afectados por una pandemia que nadie esperaba, es por eso que cada quien debe asumir su papel y su responsabilidad, en mi caso como legisladora es aportar las condiciones para que los yucatecos salgamos más rápido y de la mejor manera de esta crisis».

«Soy una diputada votada por el pueblo, soy una diputada de propuesta y de resultados, enfrenté una elección interna de mi partido, soy una mujer con voz, con opinión clara y de firme convicción, y si al final del camino quienes hoy tienen en sus manos al partido deciden que mis acciones a favor de los más vulnerables no son lo que el PRI considera de valor, lo entenderé y asumiré esa decisión. Llegará el momento en que cada uno de nosotros tendremos que asumir nuestro papel y la historia hablara por si sola».