Lila Frías es la abanderada del PRI para la alcaldía de Progreso

LA POLÍTICA PROGRESEÑA SE REGISTRÓ ESTE DÍA COMO PRECANDIDATA EN LA CASA DEL PUEBLO / SERÁ LA TERCERA MUJER QUE INTENTA RECUPERAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO PARA EL PARTIDO TRICOLOR / EL PRI PERDIÓ LAS ELECCIONES DE 2015 Y 2018 CON JESSICA SAIDEN Y CARMEN ORDAZ COMO CANDIDATAS

MÉRIDA.– Poco después del mediodía, Lila Rosa Frías Castillo, actual diputada local y ex directora del Tec de Progreso, se registró como precandidata del PRI a la alcaldía de Progreso.

La conocida porteña presentó su carta de intención ante la Comisión de Postulación del Comité Directivo Estatal del PRI, dando así, cumplimiento con lo que marca la convocatoria para el proceso interno de su partido.

Lila Frías, quien también es Secretaria General del PRI Yucatán, se declaró lista para dar batalla durante este proceso electoral para recuperar la alcaldía de su municipio.

Como se sabe, el PRI ha perdido dos elecciones al hilo en Progreso: en 2015 y en 2018.

La primera ocasión fue en el año 2015, teniendo como candidata a Jessica Saidén Quiroz, quien fue traicionada por los propios grupos priistas de Progreso, llevando al poder a José Cortés Góngora, postulado por el Partido Nueva Alianza.

La segunda derrota del PRI ocurrió en 2018, cuando Julián Zacarías no fue postulado por el partido tricolor y se pasó al PAN para encabezar la campana blanquiazul, logrando el triunfo frente a la priista Carmen Ordaz Martínez, quien a fines del año pasado, en una estrategia electoral, se pasó a las filas del PAN al ser anunciada como funcionaria estatal y posible candidata para el segundo distrito 02 federal.

¿LA TERCERA ES LA VENCIDA?…

En estas elecciones de 2021, el PRI intentará nuevamente ganar las elecciones en Progreso con una mujer de candidata, y lo hará contendiendo con Lila Frías, hija del extinto cronista porteño, Romeo Frías Bobadilla.

«Progreso es mi historia, es la historia de mi papá, de mi familia, de mis amigos, de miles de familias progreseñas que han construido ese bello lugar orgullo de todos los yucatecos, no podemos permitir continuar con un legado de tragedias políticas y divisiones sociales basados en la amenaza a los que menos tienen, donde solo importan los intereses de unos cuantos, hoy importamos todos, y en este proyecto vamos a rendir un homenaje digno a tantas familias que a raíz de esta pandemia han perdido seres queridos, trabajo y algunas han perdido todo, vamos a trabajar por un solo Progreso sin diferencias donde cada uno seamos parte», señaló.

La priista también señaló que: «En mi municipio la gente me conoce, conoce mi trabajo y resultados reflejado en varias generaciones de profesionistas, acciones sociales y legislativas hoy es el momento de los valientes de los guerreros de las mujeres y hombres, de los jóvenes, de los emprendedores locales y yo he decidido ir al frente, muchas gracias a todos y vamos a trabajar que no hay tiempo que perder».

En su registro, Lila Frías estuvo acompañada del Francisco Torres Rivas Presidente del PRI Yucatán, María Ester Alonzo Morales precandidata al Distrito II Federal, Mónica Martínez Presidenta del Comité Municipal de PRI de Progreso, familiares, amigos, integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI y de la Comisión Política de Progreso.