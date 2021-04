Lila Frías ofrece iniciar con la «reconstrucción» de Progreso

PROGRESO.– Durante el recorrido que realizó en las colonias Revolución y Francisco I. Madero la abanderada del PRI a la Alcaldía de Progreso habló claro “Progreso ya no puede seguir en las manos de unos cuantos”.

“Entramos a las calles donde las familias nos dijeron que nadie entra, que ni un candidato viene a escuchar la realidad de los progreseños, con tristeza expresaron que les llaman los olvidados porque en esta colonia no hay ayuda, no hay apoyo, no hay recolecta de basura, no hay transporte urbano, no hay alumbrado público, los postes se están viniendo abajo, aquí las familias están olvidadas”, externó.

Lila Frías fue recibida con grandes muestras de apoyo y respaldo por las familias de ambas colonias, ven en ella la esperanza de que las cosas al fin cambien.

Entre las quejas que externaron los vecinos, una en especial que llamó la atención fue la nula apertura de las autoridades para atender a la población, comentaron que el hoy ex alcalde “nunca nos dio la cara en el palacio, íbamos a pedir ayuda y siempre nos negaban la entrada después que suben al poder se olvidan del pueblo”

Por su parte, Doña Isabel de la Colonia Revolución platicó sobre el transporte público, “no hay combis, no hay camión, no hay manera de pasar para el centro, si no tienes moto o bicicleta tienes que salir hasta la 35 para agarrar camión”, haciendo referencia a la desaparecida ruta tecnológico que beneficiaba a los vecinos de ambas colonias.

Juan Reyes quien se dedica a la venta de marquesitas y elotes denunció que se les prometió ser reubicados después de haberles quitado su lugar de venta, y que hasta hoy no tienen respuesta. “Los carritos están parados no están trabajando nos quitaron de nuestro lugar y no teneos nada que nos ampare”. Lila Frías se comprometió con ellos a reubicarlos en lugares donde puedan vender.

Durante su mensaje final la candidata del PRI fue contundente “la autoridad no viene a caminar por aquí, porque no tienen el valor de escuchar el reclamo de la gente que le dio la oportunidad de llegar, por mi parte y como lo he dicho en cada colonia y comisaría que visito, desde este lado es donde iniciaremos la reconstrucción de Progreso, uno que sea para todos y no para unos cuantos” finalizó.