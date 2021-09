Limpian basurero al aire libre en la calle 84×39

EL ESPACIO ERA UN PUNTO DE TRANSFERENCIA, PERO FUE CONVERTIDO EN TIRADERO POR GENTE IRRESPONSABLE



PROGRESO.– Con el objetivo de atender los reportes hechos por los vecinos del rumbo, cuadrillas de trabajadores del departamento de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Prolimpia; en coordinación con elementos de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, se llevaron a cabo trabajos de saneamiento y limpieza en la calle 84 con 39, del centro de la localidad.

Los titulares de ambas dependencias, Emilio y Canán Góngora Ortegón, supervisaron las labores que incluyeron el vaciado de los desperdicios acumulados en la góndola que servía como punto de transferencia, bolsas y restos de desperdicios colocados alrededor.

Según informaron varios vecinos, muchas personas aprovecharon horarios donde no había personas vigilando e hicieron mal uso de este espacio, en donde incluso tiran escombro que impide el levantamiento del contenedor, por lo que era complicado realizar un trabajo de levantamiento del mismo.

Al respecto, Emilio Góngora Ortegón indicó que siguiendo instrucciones del alcalde Julián Zacarías Curi, y en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, se usó maquinaria pesada para abrir la góndola y hacer el saneado para beneficio de las familias que expresaron que ya era necesario que se tomaran medidas al respecto y manifestaron su apoyo a esta acción.

“Ya no permitiremos que se sigan creando basureros clandestinos, estamos comprometidos a hacer que, como anteriormente ha manifestado el alcalde, esta sea una de las ciudades más limpias del Estado, por lo que se encontrará la manera de mantener vigilancia permanente, así como también se sancionará a quien arroje basura en espacios que no estén destinados para ello” expresó el director de Prolimpia.

Por su parte Lourdes Pasos, una de las vecinas del rumbo, indicó que agradece estas acciones en donde incluso los directores de las dependencias acuden no solo a supervisar sino que se tomen el tiempo de tomar en cuenta las necesidades de quienes habitan alrededor.

Finalmente, el Director de Servicios Públicos, Canán Góngora Ortegón, explicó que se colocaran carteles en donde con base a las leyes, se informará a la población cuales no son los espacios para depositar sus desperdicios, así como también se estarán realizando otras acciones para que Progreso siempre se encuentre limpio e impecable.