Llaman a la unidad durante mítin panista en Progreso

AL EVENTO ASISTEN VARIOS EX ALCALDES DEL PRI Y VECINOS TRAÍDOS DE OTROS MUNICIPIOS / TAMBIÉN PARTICIPARON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL EVENTO / EL PRÓXIMO MÍTIN DE UNIDAD, SERÍA PARA RECIBIR A RENÁN BARRERA EN PROGRESO Y A JULIÁN ZACARÍAS EN EL ORIENTE DEL ESTADO / JULIÁN ZACARÍAS ASEGURA QUE NO VA A PROMOVER NINGUNA DIVISIÓN ENTRE LOS PANISTAS



PROGRESO.– Ante numerosas personas que se reunieron en los jardines del Lienzo Charro San pedro, esta mañana se llevó al cabo un mítin panista con la presencia de dos de los tres aspirantes del PAN a la candidatura por la gubernatura de Yucatán: el secretario de educación Liborio Vidal Aguilar, el llamado “Amigo libo” y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi.

El evento, como informamos, forma parte de una estrategia para sumar esfuerzos y fortalecer al panismo yucateco de cara a la designación de candidato. De ahí que dos aspirantes que buscan la gubernatura se reúnieron para realizar este evento y posteriormente harán lo propio en el Oriente del Estado y con el otro aspirante, el alcalde meridano Renán Barrera Concha.

El evento es el primero de los llamados mítines de unidad panista, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal hiciera un llamado a cerrar filas, integrar a más gente al proyecto panista -sin importar colores ni partidos- y mantenerse unidos de cara al 2024.

Durante el mítin, ambos se lanzaron loas, destacaron el liderazgo, el buen gobierno municipal y reconocieron el trabajo del gobernador Mauricio Vila Dosal.





EX ALCALDES PRIISTAS PRESENTES…

En esta ocasión, el mítin fue convocado por el alcalde Julián Zacarías Curi, quien llegó al sitio alrededor de las 10:30 horas a bordo de su camioneta acompañado de Liborio Vidal.

Lo que más llamó la atención en el evento, fue la presencia de varios ex alcaldes del PRI en el evento del PAN, empezando con el ex edil y ex diputado Enrique Magadán Villamil quien fue el primero en recibir a Julián y a Liborio casi cuando descendían del vehículo.

Magadán, quien iba acompañado de Efraín Escalante, se dio un abrazo con Liborio y saludó de mano a Julián Zacarías. Al mismo tiempo presentó a Efraín con Vidal Aguilar.

La presencia de Magadán sorprendió a más de uno, pues apenas el mes pasado, asistió a la toma de protesta del nuevo presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, y hoy se le vio en el evento panista. Otro tema que ha generado comentarios es que la hija de “El Tigre” Magadán, María Esther Magadán Alonzo “La Chelita”, encabeza una agrupación de apoyo a la 4T y Claudia Sheinbaum y suena para abanderar la candidatura de Morena a la alcaldía de Progreso.



Otro ex alcalde priista que asistió al mítin del PAN fue Daniel Zacarías Martínez, quien llegó puntual y desde la primera fila escuchó atento los mensajes emitidos por el diputado local Erik Rihani, Julián Zacarías y Liborio Vidal, únicos que tomaron la voz en el evento.

Rihani, por cierto, se retiró del mítin antes de que concluya, pues informó que tenía otros asuntos que atender.

Los dos aspirantes panistas y el diputado estuvieron en el presidium flanqueados por las regidoras del Ayuntamiento Dulce Soberanis Gamboa y Claudette Gamboa Rassam, quienes según se dice, buscan reelegirse como regidoras, pese a que su papel ha sido gris en lo que va de este trienio. Las dos regidoras solamente junto a los aspirantes, no dirigieron ningún mensaje.



OTROS EX EDILES PRIISTAS EN PRIMERA FILA…

También estuvieron en primera fila los ex alcaldes priistas Wilbert Gil Cobos, Manuel Basto Rivas y el ex alcalde y ex diputado José Luis Blanco Pajón, actual empleado de la Secretaría de Educación y según se informó, operador político de Liborio Vidal. También desde la primera fila estuvo su esposa María del Carmen Ordaz Martínez, actual directora del Tec Progreso. También se informó de la presencia de la ex alcaldesa Reina Quintal Recio, pero no fue mencionada.

El evento también tuvo la presencia de algunos personajes ligados a otros partidos políticos, como el caso de Jorge Manzanero Ku, ex aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Progreso y que ahora asistió al acto panista. Lo mismo que la ex funcionaria municipal María Eugenia Olsen, quien según varios asistentes está identificada con el grupo del ahora morenista Esaú Velázquez Sosa, pero estuvo en el acto panista muy apurada para tomarse una foto con Vidal Aguilar.

La mayoría de los asistentes llegaron en amplia movilización de gente a bordo de camiones y taxis colectivos que apoyaron con el traslado de gente de diversos municipios, así como la presencia de numerosos empleados municipales, regidores y directores del Ayuntamiento de Progreso.

Se observó unidades de Dzidzantún, Motul, Baca, Ixil, Mocochá, Cuzamá, Mérida, Tixkokob y Progreso, entre otras. Fuentes de la Comuna informaron inicialmente que asistieron 3 mil gentes y Liborio Vidal publicó en redes que reunió a 4 mil personas. (ProgresoHoy.com)