Llega a Progreso el buque escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de Venezuela

EL BUQUE ESCUELA PODRÁ VISITARSE DEL MARTES 6 AL JUEVES 8 DE JUNIO PRÓXIMOS /



PROGRESO.– El puerto de Progreso recibirá la visita del Buque Escuela ARBV Simón Bolívar (BE-11), de la Armada Bolivariana de Venezuela, informó la administración portuaria (Asipona) de Progreso.

El buque, también conocido como “El embajador sin fronteras”, podrá ser visitado por el público en general del martes 6 al jueves 8 de junio próximos, en horarios de 9 am, 11 am, 3 y 4 pm.

Para visitar la embarcación venezolana, la Asipona informa que en la Casa de la Cultura se podrán abordar camiones para trasladarse hasta la nave que estará atracada en la termminal remota.

La dependencia advirtió que no se permitirá el acceso a personas ebrias o en estado inconveniente, no se podrá subir alimentos ni se permitirá el uso de drones, cámaras fotográficas, computadoras ni equipos de tecnología. Solo podrán subir con su teléfono celular, se dijo.

El acceso será totalmente gratuito.

El Simón Bolívar, de 83 metros de eslora y 10.6 metros de manga, es un buque de enseñanza y entrenamiento naval que realiza viajes por diferentes partes del mundo como parte de los viajes de instrucción de los cadetes de la Escuela Naval de Venezuela.

La embarcación fue construida en los Astilleros de Celaya y botado al mar en noviembre de 1979. fue totalmente remodelado entre 2002 y 2008 y botado nuevamente en 2009.

Al igual que el buque escuela ARM Cuauhtémoc de México, el BAE Guayas de Ecuador y ARC Gloria de Colombia. Tiene capacidad para transportar a más de 120 tripulantes. (ProgresoHoy.com)