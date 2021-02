Llega la Jornada de Atención Ciudadana a la Colonia Revolución

PROGRESO.– La calle 44, de la colonia Revolución, fue el punto de inicio para que el alcalde Julián Zacarías Curi llevara a cabo la Jornada de Atención Ciudadana de ayer por la tarde; dinámica que concluyó con la participación de 126 vecinos, casa por casa, de dicha zona.

Uno de los primeros colonos que mostró su interés en pro de su calle fue el joven David González, quien expresó su sentir, no solo de la dinámica que está retomando el Ayuntamiento de Progreso, de escuchar a la ciudadanía, sino de cuán importante es que el resto de los progreseños se involucren en las mejoras de sus colonias.

“Si tú no dices: alcalde necesito esto, él no va a saberlo. Me ha pasado que como ciudadanos nos quejamos, pero no actuamos, por ejemplo de los baches, cuando les pregunto si ya lo reportaron o hicieron algo al respecto, me dicen que no, entonces cómo sabe el Ayuntamiento que tú necesitas que reparen un bache. Necesitamos involucrarnos más como ciudadanos”, expresó.

Y como muestra de ello, el joven aprovechó en solicitar mayor atención a su calle, petición a la que el edil acordó en reforzar la limpieza en la zona, colocar avisos de prohibido el paso hacia la zona de la ciénega asimismo encomendar la construcción de un paso peatonal, el cual ayudará no solo a cubrir unos ductos que facilitará que el agua que brota de las rejillas regrese al mangle, sino también responderá a la petición de topes en la calle 44, muy cerca de la primaria “Juan Miguel Castro”.

Otra de las vecinas que agradeció la visita del alcalde fue la señora Cindy Garrido, quien solicitó apoyo, pues su domicilio colinda con un predio que está abandonado desde hace muchos años e incluso está a punto de caer.

“Qué bueno que vino el alcalde a escucharnos. Yo le solicité apoyo que se construya una columna y que bloquee una parte del predio que se encuentra abandonado. Ya representa un peligro además de que se presta a que personas entren y usen el lugar para otras cosas. Agradezco su atención y apoyo”, expresó la señora.

Zacarías Curi aprovechó la jornada para reiterarles a los más de 120 colonos que abrieron la puerta de sus casas para platicar con él, la importancia de su colaboración para mantener las calles y recordó que su administración continuará siendo de puertas abiertas.

“Cada uno de los reportes que escuché, ya fueron turnados. Estoy muy contento porque ya nos llegaron más luminarias y puedo decirles que estamos avanzando en ese tema, solo les pido un poco de paciencia y que nos ayuden manteniendo limpias las calles”.

“Hoy, cuadrillas atendieron su colonia, no porque yo iba a estar aquí, es parte del programa Progreso para Todos, por la tardes yo vengo a supervisar y a escucharles, y a recordarles que cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento para salir adelante”, concluyó.

Cabe resaltar que durante la mañana, a través del programa “Progreso para Todos”, personal de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano realizó diversos trabajos como la limpieza de calles, deshierbe, reparación de baquetas, pintura en guarniciones, reparación de luminarias y cambio de lámparas, así como la reparación de tapas de pozos pluviales .

Aunado a estos servicios generales, a través de la Jornada de Atención Ciudadana, Zacarías Curi brindó apoyo a adultos mayores con pañales y despensas, de igual modo a personas en situación vulnerable, con láminas, o bien con apoyos para continuar con sus tratamientos médicos.

Finalmente, en esta jornada acompañaron al edil los titulares de Seguridad Pública, de Servicios Públicos y Ecología, de Smapap y del Instituto Municipal de la Mujer.