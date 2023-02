Llegan las jornadas del bienestar a colonias de Mérida

MÉRIDA.– En el parque de la colonia Adolfo López Mateos de Mérida, el Delegado del Gobierno Federal en Yucatán Mtro. Joaquín Díaz Mena “Huacho”, realizó la jornada del bienestar en la que acercó los diferentes programas sociales de este gobierno a todos vecinos de la zona, al igual atendió a los ciudadanos de manera directa a quienes resolvió dudas y orientó para la realización de diversos trámites relacionados con las dependencias presentes. Informó la Delegación de Bienestar.

El Delegado Federal refirió un caso como el de la señora María Inés Tún, a quien por cumplir años la felicitó y expresó, que la intención de estas jornadas es para que las personas como ella a las que les representara un problema movilizarse hasta la Delegación del Bienestar, ya no tengan que hacerlo, pues con esta actividad se le inscribió al programa del adulto mayor ahí mismo en su colonia, ya que como les ha indicado el Presidente López Obrador, que quienes trabajan en este gobierno, deben ser funcionarios en territorio y no de escritorio.

El funcionario compartió la agenda de acciones que se estarán realizando este viernes 24 de febrero en diversos municipios del interior del estado con respecto a los operativos que el gobierno federal está realizando como la entrega de becas nivel básicas, medio superior “Benito Juárez” y del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a traves del banco de bienestar con mesas de atención en el domo municipal de Acanceh en horario de 15:30 a 16:00 horas, en las que deberán acudir los inscritos de las localidades de: Acanceh, Canicab, Seyé, Tecoh Y Ticopó.

En la comisaría municipal de Libre Unión en Yaxcabá, estarán en el en horario de 09:00 a 14:30 horas, y deberán acudir localidades de: Libre Unión, Yokdzonot y telebachillerato comunitario, en el domo municipal Maní en el horario de 09:00 a 14:30 horas, al que deberán acudir las personas con los apellidos de Cocom Campos a Zapata Martínez, en el centro cultural de Tekit brindarán atención en el horario de 09:00 a 14:30 horas y deberán asistir las personas con los apellidos de Peraza Acosta a Zaldívar Albornos.

En la comisaría municipal de Telchaquillo, Tecoh, estará la mesa de atención en el horario de 09:00 a 15:00 horas y deberán acudir personas de las localidades de: Telchaquillo, Itzincab, Mahzucil, Pixyá, Sabacche, Sotuta De Peón, X-Kanchakán, telebachillerato comunitario de Telchaquillo, telebachillerato comunitario de Pixya, telebachillerato comunitario de X-Kanchakan, así como en el domo municipal de X-can en el horario de 9:00 a 15:30 horas, a la que deben acudir las localidades de: telebachillerato comunitario de Cocoyol, telebachillerato comunitario de San Juan Chen y Cobay plantel X-Can.

De la entrega de tarjetas de la beca universal en educación media superior a través del banco de bienestar en el CETIS NO. 112 de Mérida, se atenderá a las 2:00 de la tarde a estudiantes del colegio de estudios cientificos y tecnologicos Num. 06 Plantel Emiliano Zapata.

De la entrega de tarjetas bancarizacion adulto mayor a través del banco del bienestar las mesas de atención estarán ubicadas en Mérida, en el Instituto Tecnológico de la calle 60 en un horario de 09:00 am a 12:00 pm, en Seyé de 09:30 am a 01:00 pm. En el caso del operativo de incorporación adultos mayores con 65 años cumplidos y nacidos en los meses de enero y febrero estarán presentes en el municipio de Oxkutzcab en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y en el municipio de Akil de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Por último informó del programa atención médica de primer contacto que coordina la Secretaria de Marina en conjunto con el IMSS, Bienestar y servicios de salud del gobierno del estado que de 09:00 am a las 16:00 horas estarán brindando consultas de nutrición, detección diabetes, cáncer de mama, cervicouterino y pruebas de VIH en el palacio municipal de Tekat, de Mocochá y en el Domo municipal de Baca.