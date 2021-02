Lleva Julián Zacarías jornada de atención ciudadana a la colonia Feliciano Canul Reyes

PROGRESO.– Con el objetivo de acerar servicios públicos, programas y apoyos, así como para escuchar a los ciudadanos, el alcalde progreseño Julián Zacarías Curi, acudió a la colonia Canul Reyes para llevar a cabo, por segunda semana consecutiva, la jornada de atención ciudadana casa por casa.

Acompañado por algunos directores y regidores municipales y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria ante la actual contingencia por COVID-19, el edil recorrió la calle 104, desde la 31 hasta la 41, donde 72 ciudadanos externaron sus solicitudes sobre reparación de pozos pluviales, reportes de fugas de agua, rehabilitación de alumbrado público, apoyos de materiales deportivos, de despensas, atención médica, entre otros.

Durante su paso, Zacarías Curi estuvo presente en el domicilio de don Rogelio Ku, quien pidió apoyo de medicinas y estudios médicos, “estamos agradecidos con el alcalde Julián Zacarías Curi, pues está trabajando bien y solicitamos este apoyo porque a raíz de la pandemia no hemos podido realizar los estudios, pues son muy costosos y con el gasto de las medicinas no me alcanza, por eso agradecemos que este pendiente de nosotros”.

Asimismo, el señor Mario Mares solicito una silla de ruedas para mejorar la movilidad de su hermana, “mi hermana necesita este apoyo, ya que por su avanzada edad y debido a que tiene un problema en la cadera le es difícil moverse y por recomendación medica es que se necesita la silla, pero pues no hemos podido conseguirla pues no está en nuestro alcance, pero ya el alcalde Julián Zacarías Curi se comprometió a traernos una y se lo agradecemos mucho, pues será de gran ayuda”.

Por otro lado, el programa municipal «Progreso para todos» atendió la zona durante la actividad, esto por parte del personal de la Dirección de Servicios Públicos, quienes se encargaron de realizar trabajos de pintura en guarniciones, recoja de residuos urbanos, deshierbe y levantamiento de lodo, además de realizar un censo de luminarias fundidas y trabajos de reparación de calles.

Cabe señalar, que este ejercicio de escucha activa, se estará realizando de manera constante tanto en la cabecera municipal como en las comisarías.

Finalmente, Zacarías Curi agradeció la participación ciudadana y asimismo reiteró que los apoyos solicitados llegarán de forma breve a los progreseños, todo esto con el único objetivo de seguir impulsando el progreso de Progreso, para el bienestar de todas las familias.