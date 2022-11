Llevarán la fiesta del Mundial de fútbol Qatar 2022 a municipios yucatecos

Con el apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal, se llevará al interior del estado el “Mundial para Todas y Todos” para reunir a la familia y afición con la transmisión de los partidos más importantes de la selección mexicana y de la justa mundialista.

MÉRIDA.- Todos unidos, Yucatán hace equipo con la Selección Mexicana y se une a la fiesta del fútbol por la Copa Mundo de la FIFA Qatar 2022 con el “Mundial para Todas y Todos” que se llevará al interior del estado, a través de la transmisión en pantalla gigante de los 3 partidos de la fase de grupos del equipo nacional en la justa mundialista, como parte del impulso que brinda el Gobernador Mauricio Vila Dosal al fomento del deporte y la sana convivencia.

En un completo ambiente de fiesta y convivencia familiar, Vila Dosal invita a la población a hacer equipo como uno solo en este evento que se llevará a los municipios de Kanasín, Tizimín y Tekax, que, como todo en el actual Gobierno estatal, busca combatir la desigualdad y acercar este tipo de eventos al interior del estado para disfrutar del mundial.

La transmisión de los partidos será de la siguiente forma: el 22 de noviembre, el encuentro México vs Polonia a las 10 de la mañana en la plaza principal del municipio de Kanasín; el 26 noviembre, en Tizimín, se proyectará a la 1 de la tarde el encuentro México vs Argentina en las instalaciones del recinto ferial; en Tekax, el 30 de noviembre a la 1 de la tarde podrán disfrutar de la justa México vs Arabia Saudita en la cancha techada de la avenida Ricardo Palmerín, en el que los aficionados al fútbol vivirán la máxima celebración de este deporte.

En los lugares donde se realizará el Mundial para Todas y Todos en cada demarcación, también se llevarán a cabo activaciones, juegos, rifas y diversas actividades que compondrán una gran fiesta futbolera.

En ese sentido, la intención del Gobernador Mauricio Vila Dosal es fomentar no sólo en Mérida sino, en cada rincón del estado el gusto por el deporte y la sana convivencia, así como compartir entre la comunidad la pasión por este deporte.

En el Mundial de Fútbol Qatar 2022, Yucatán estará presente, pues se confirmó la participación del delantero Henry Martín Mex, primer yucateco en la historia en ser convocado para representar a México en una Copa del Mundo; así como el preparador físico Vicente Espadas, también primer yucateco en formar parte del cuerpo técnico auxiliar de la Selección Mexicana, que en esta ocasión dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino, en una justa mundialista.

Así como esta fiesta futbolera, Vila Dosal ha impulsado diversas iniciativas a favor del deporte como la creación de Academias de Iniciación Deportiva en los 106 municipios del estado con las disciplinas de fútbol y béisbol dando clase de forma gratuita para que cualquier niña, niño o joven pueda tener acceso a practicar deporte y forjar más talentos yucatecos.

Aunado a ello, el Gobernador también dirige un importante esfuerzo para atender los campos deportivos de los municipios del interior del estado así como dotar de material deportivo a equipos y habitantes para divulgar la práctica de actividades deportivas.

Asimismo, Vila Dosal empodera a las mujeres de todo el estado con el primer Torneo de Sóftbol Femenil Estatal “Liga del Cambio” con la participación de 120 equipos de los 106 municipios, con lo que se hace historia en Yucatán con acciones que, fomentan como nunca antes, el realizar deporte.