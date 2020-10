«Lo que tiene Progreso es gracias al PRI», dice su presidente Francisco Torres

RINDE PROTESTA MÓNICA MARTÍNEZ COMO NUEVA PRESIDENTA DEL PRI EN PROGRESO / TORRES RIVAS SEÑALA QUE LOS MALOS RESULTADOS QUE HA TENIDO EL PARTIDO, ES POR LA FALTA DE COMPROMISO Y PRIISTAS DE BRAZOS CAÍDOS / HOY TODOS COINCIDEN EN EL DESEO DE QUE EL REGRESE A GOBERNAR EN EL 2021

PROGRESO.– El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Torres Rivas, manifestó ayer que la falta de compromiso de los priistas es lo que ha dado malos resultados al partido, aunque también reconoció que han habido errores e hizo un llamado a que se juzgue a quienes han cometido malas acciones que dañaron al tricolor.

En el marco de la inauguración oficial del nuevo local del PRI en Progreso, el dirigente estatal «Panchito» Torres también resaltó que las obras que hay en este puerto, son gracias a ese partido.

“Progreso, como municipio, lo que tiene en sus obras, no es una cuestión que se tiene de la noche a la mañana, sino ha sido resultado del esfuerzo y la lucha de gobiernos y ayuntamiento priístas, han consolidado el desarrollo y la modernización, pero sobretodo la creación de oportunidades para miles de progreseños”.

En el evento, al que asistieron las legisladoras Lila Frías Castillo, quien se perfila para ser candidata a la alcaldía de Progreso y María Ester Alonzo Morales, quien buscará la reelección como diputada en el II Distrito, el líder priista también tomó protesta a Mónica Martínez Perera, como Presidenta del CDM y a Ricardo Alan Rosado Flores, como Secretario General.

DESEOS DE QUE REGRESE EL PRI….

“Todos hemos coincidido en el deseo y la importancia de que regrese el PRI a gobernar el puerto de Progreso; estamos muy conscientes de que la unidad es la base para lograr el triunfo en el 2021; una unidad de verdad que demuestre quienes somos y donde estamos pero que demuestre sobretodo que vayamos en la misma dirección”, apuntó.

El dirigente dijo que los últimos procesos electorales han cundido la simulación, los brazos caídos y la falta de compromiso que nos han dado los malos resultados.

«Es momento de sacudirnos, de levantar la vista, y ver la gran oportunidad que tenemos de recuperar los espacios que perdimos ransitoriamente», dijo.

«Han habido errores, pero son muchas más las buenas obras y programas en favor del pueblo que las cosas malas, y que hoy tenemos la gran oportunidad de abrir los ojos a la gente de que cuando el PRI gobierna, gobierna para todos y cuando está en Palacio Municipal o de Gobierno hay realmente el recibimiento y las puertas abiertas pero también la solidaridad y justicia social, mientras que otros partidos son sectarios ayudando únicamente a su grupo».

El Comité Priista se ubica en la calle 31, entre 84 y 86, justo frente a la «casa de enlace» de María Ester Alonzo.

TRAICIONES POLÍTICAS…

Como se sabe, Progreso era considerado un bastión del PRI hasta el año 2015, cuando el partido sufrió su primera, histórica derrota a manos de priistas enojados con su partido que apoyaron la candidatura de José Cortés en el Partido Nueva Alianza. La entonces candidata perdedora del PRI, Jessica Saidén (ahora asesora estatal del gobierno panista), denunció públicamente la traición de los principales grupos priistas de Progreso, incluidos María Ester Alonzo, Lila Frías, Enrique Magadán y Pepe Blanco, entre otros.

En la siguiente contienda electoral, en 2018, y teniendo como candidata a Carmen Ordaz, el PRI sufrió su segunda derrota al hilo, esta vez frente al PAN y su candidato Julián Zacarías, quien se salió del PRI tras no ser designado como abanderado tricolor. De nueva cuenta, priistas de Progreso traicionaron a su partido y promovieron el voto a favor del partido blanquiazul.

De cara a las elecciones de 2021, el partido tricolor continúa dividido y más aún, está debilitado, tras la salida de varios conocidos priistas a nivel estatal y local.

En ese sentido, Francisco Torres no tocó el tema de la desbandada de priistas, como el caso de Erik Rihani González, joven político de familia priista, cercana a la diputada yucateca Dulce María Sauri Riancho y que ahora es Director de Prolimpia en el Ayuntamiento panista y se perfila como candidato del PAN por el IX distrito local; o el caso más reciente de la ex diputada federal María del Carmen Ordaz, esposa del ex alcalde y ex diputado Pepe Blanco, quienes se pasaron a las filas del PAN luego de que la primera fuera designada como nueva Subsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Mauricio Vila, situación que ha calado hondo entre los políticos tricolores de éste puerto.