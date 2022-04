Localizan a joven de 16 años reportada como extraviada en Valladolid

PROGRESO.– Una adolescente 16 años de edad que salió de su domicilio en Valladolid el pasado 5 de marzo, y que después de un mes fue reportada por su madre M. E. C. C. como desaparecida, se encuentra bien y refiere no haber sido víctima de delito alguno.

La joven S. J. D. C. fue localizada en casa de su tía A. C. C., de 40 años de edad, por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La tía manifestó que la menor se presentó este martes a su domicilio, también en Valladolid, y le dijo que estuvo en Tulum, Quintana Roo, desde que salió voluntariamente de su casa el pasado 5 de marzo, por conflictos familiares.

Al ser localizada la joven se desactivó la Alerta Amber que se había emitido por su presunta desaparición.

Una vez que los agentes investigadores corroboraron que estaba físicamente bien y que dijo no haber sufrido agresión alguna, la trasladaron en compañía de su familiar al Ministerio Público para las diligencias de ley.

En la atención del caso también intervino la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).