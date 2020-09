Locatarios de Chicxulub Puerto a favor del proyecto de Sedatu

EXHIBEN LOS PRESUNTOS OSCUROS INTERESES DEL COMISARIO Y UN GRUPO DE COMERCIANTES AMBULANTES QUIENES NO SON FIJOS Y SOLO TRABAJAN POR FINES DE SEMANA O TEMPORADAS EN EL PARQUE / REVELARON QUE FUERON ENGAÑADOS PARA OPONERSE AL PROYECTO, PUES A MÁS 30 LES PROMETIERON UN ESPACIO EN EL NUEVO MERCADO QUE SE CONSTRUIRÁ, CUANDO LA OBRA SOLO CONTEMPLA 18 ESPACIOS / QUIEREN MÁS ESPACIOS A CUENTA DE SACRIFICAR EL DE LOS LOCATARIOS FIJOS, ASÍ COMO LOS DESTINADOS PARA LA BASURA Y SERVICIOS BÁSICOS



PROGRESO.– Locatarios de Chicxulub Puerto afirmaron este domingo que están a favor de los trabajos de construcción y mejoras que la Sedatu planea ejecutar en esa comisaría y aclararon que hay un grupo de personas ajenas, que no son locatarios, sino ambulantes y comerciantes temporales, quienes dicen oponerse al proyecto, pues exigen 30 nuevos locales para beneficiarse del plan que hasta el momento solo contempla 18 locales.

Los locatarios fijos que hoy se manifestaron, 12 en total, informaron también que ya se conformaron en una Unión denominada Unión de Locatarios de Chicxulub Puerto, con el fin de levantar la voz ante la desinformación que ha predominado en los últimos días en torno al proyecto de Sedatu.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la nueva Unión, Romualdo Tec Paredes, acompañado de los demás integrantes de la agrupación que al final enlistaremos.

También denunciaron que el comisario de Chicxulub Puerto, Carlos Macedonio Zapata León, les ha dado la espalda y únicamente está apoyando a los comerciantes temporales y ambulantes que ocupan el parque principal y no a los locatarios fijos que por casi cinco décadas han trabajado en los locales del mercado de la comisaría.

Señalaron que los que se manifestaron en su momento, son ambulantes, y no tienen tantos años de trabajo como la mayoría de los que son fijos. Además, los ambulantes, solo trabajan los fines de semana, o solo durante las vacaciones.

PROYECTO EN RIESGO DE CANCELARSE….

Indicaron que el comisario incluso se opone al proyecto, pues están solicitando que en el nuevo mercado se incluyan 30 nuevos espacios comerciales más (a costa de reducir el espacio a los locatarios fijos), que si bien no están contra ellos, consideran que no es justo, pues en medio de la polémica, el proyecto se encuentra detenido y corre el riesgo de cancelarse.

Además, señalaron, se ha negado a informar públicamente la lista de esos 30 supuestos nuevos «locatarios» a los que quiere incluir en el proyecto.

A cambio de protestar y oponerse al proyecto, les ofrecieron un espacio en el nuevo mercado, cosa que es imposible, pues el proyecto solo cuenta con 16 espacios y no 30.

(Cabe precisar que los locatarios que hoy se manifestaron, son los que ocupan los puestos fijos que se ubican a un costado del local de la comisaría, pues enfrente hay un predio donde también hay comerciantes, pero éste es un local particular, que una persona les renta. Los locales en cuestión, son de locatarios fijos que todo el año trabajan y generan empleos a decenas de familias de Chicxulub y los locales dependen directamente del Ayuntamiento de Progreso).

A FAVOR DE QUE CHICXULUB AVANCE…

En la rueda de prensa, efectuada esta tarde, los comerciantes fijos señalaron que están a favor del proyecto de la Sedatu, que contempla la construcción de un nuevo mercado con 18 locales (12 para comerciantes fijos y 6 locales para nuevos locatarios).

Los locatarios fijos se desligaron de las protestas encabezadas semanas atrás el propio comisario de Chicxulub Puerto, quienes en esa ocasión se dijeron asesorados por una persona ligada al partido Morena y que no tiene nada qué ver con la comisaría, lo que ha dejado en evidencia los intereses de ese grupo.

Los locatarios fijos señalaron que su postura no tiene relación alguna con ningún partido político ni buscan nada más que haya un beneficio para todos los habitantes de la comisaría.

«No solo nosotros nos vamos a beneficiar, sino todo Chicxulub resultará beneficiado, queremos que la comunidad prospere y salga adelante».

Señalaron que por manifestarse a favor del nuevo proyecto de Sedatu, han sido criticados, atacados e incluso difamados a través de las redes sociales por gente opositora al proyecto, pero ya no se van a quedar callados y por ese motivo ahora informan a la comunidad la realidad de lo que está pasando.

Aclararon que si el proyecto de Sedatu se llegara a cancelar, no será por culpa de ellos, sino de quienes se han opuesto a que Chicxulub avance. (ProgresoHoy.com)

Los integrantes de la nueva Unión de Locatarios de Chicxulub Puerto son:

Comunicado de Locatarios de Chicxulub Puerto by ProgresoHoy.com on Scribd