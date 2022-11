Los «Asistentes del Pueblo» pegan mantas y recolectan firmas a favor del Viaducto Elevado de Progreso

LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZAN LA LABOR DE CONVENCIMIENTO ENTRE LOS VECINOS DE LA CALLE 82 PARA FIRMAR A FAVOR DE LA OBRA QUE PASARÁ SOBRE ESA TRANSITADA ARTERIA



PROGRESO.– A pesar de la oposición que hay de la mayoría de los vecinos de la calle 82 y alrededores por la construcción del nuevo Viaducto Elevado de Progreso, trabajadores del Gobierno del Estado de Yucatán pegaron esta mañana cuatro lonas de apoyo al proyecto en igual número de predios ubicados en esa transitada arteria.

Luego de dialogar un rato con esos vecinos, los trabajadores estatales les pidieron autorización para pegar las mantas en las puertas de sus casas.

Las mantas, de color blanco y verde indica: «En esta casa apoyamos el proyecto Libramiento Progreso».

Los cinco trabajadores del gobierno estatal, portaban chalecos y gorras azules con el logotipo del Gobierno del Estado, así como gafetes con su nombre con la leyenda «Asistentes del pueblo». se transportaban en una camioneta con rótulos del Gobierno del Estado.

Estos también mostraron fotografías a los vecinos de cómo quedará el proyecto y realizaron una labor de convencimiento para que las personas acepten firmar una hoja donde se manifiestan a favor de la obra.

Luego de recorrer toda la calle 82, solamente lograron colocar cuatro lonas, las cuales se ubican en los siguientes predios:

* En la calle 82 entre 27 y 29, en un local comercial (ubicado en los locales que renta la familia Luna).

* En la calle 82, entre 29 y 31 (en el predio de la antigua estación de ferrocarriles que hoy es domicilio de la familia Sansores)

* En la calle 82 entre 31 y 33, en un local comercial donde funciona un restaurante botanero.

* Y en la calle 82 entre 35 y 37, en el predio de la señora Gilda Campos.

La presencia de los «Asistentes del pueblo» y el trabajo de convencimiento que estaban realizando en la calle 82×37, generó enojo entre otros vecinos que se oponen tajantemente al plan, pues aseguraron que bajo engaños están buscando obtener la aprobación de algunas personas que no están debidamente informadas del plan.

La María Asunción González Poot, señaló que están tratando de convencer a los vecinos bajo engaños, sin proporcionarles la información real de lo que sucederá con la construcción del nuevo viaducto.

«Qué va a suceder con nuestras casas, nadie dice que se van a devaluar nuestros predios cuando queden debajo del viaducto elevado, ni te dicen qué pasará cuando se caiga un tráiler del nuevo viaducto elevado», señaló.

«Tenemos otras necesidades, construir nuevos hospitales, mejores vialidades y ahora el gobierno repentinamente dice que van a levantar esta obra sobre nuestras casas, lo han hecho todo sin tomarnos en cuenta», señaló.

LOS CHALECOS AZULES…

Por el contrario, la señora Gilda Campos indicó que ella sí dio su consentimiento para pegar la lona en su pared en favor de la obra debido a que según dijo, su predio no va a resultar afectado con la obra.

«Los muchachos de los chalecos azules me dijeron que mi casa no va a ser afectada, me dijeron que todos mis vecinos ya firmaron a favor de la obra y yo también dije que sí y permití que pongan la lona en mi casa», comentó.

El ingeniero Alejandro Cuá Góngora, quien es vecino de la calle 84, señaló que está a favor de la obra, debido a que se requiere el libramiento para agilizar el tráfico de carga pesada.

Indicó que es contradictorio, pero son «males necesarios» y que aunque haya vecinos en contra del plan, considera que se va a hacer, pues el gobierno estatal ya tiene casi todo listo para ejecutarlo, pues queda poco tiempo.

«Finalmente indicaron que junto con este proyecto se van a arreglar las calles 84 y 86 y de alguna forma todos vamos a salir beneficiados», comentó. (ProgresoHoy.com)