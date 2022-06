PROGRESO.– El domingo pasado el establecimiento de los trompos Progreso cerró sus puertas de manera definitiva en esta ciudad. Fuentes de la empresa confirmaron a ProgresoHoy. com, que el negocio dejó de funcionar en este puerto por lo que los clientes de este pupular restaurante deberán acudir a Mérida para disfrutar de sus platillos.

La franquicia abrió en Progreso a fines de marzo de 2021 de modo que estuvo en operaciones durante un año y dos meses.

El negocio funcionaba en la calle 25×78 en el centro de la ciudad, bajo la modalidad To Go (para llevar), sin embargo al abrir se topó con la fuerte competencia de otras cadenas y restaurantes locales del mismo giro. (ProgresoHoy.com)