Manuela Cocom Bolio, arranca campaña a diputada por el sexto distrito local

KANASÍN.– Exalcaldes, ex regidores y líderes de otros partidos se sumaron a la caminata que marcó el inicio de campaña de Manuela Cocom Bolio, candidata a diputada por el sexto distrito local.

Las manos estampadas de Manuela Cocom Bolio en una pared, fue el preámbulo para dar inicio a su campaña, acompañada de Edwin Bojórquez, candidato a la alcaldía de Kanasín, juntos dejaron sus huellas sellando el compromiso de trabajar unidos y con el mismo objetivo, ser portavoz de los ciudadanos.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró estar dispuesta a gestionar leyes y acciones para una mejor calidad de vida. “Porque quiero un futuro tan prometedor como el que me dieron mis padres y abuelos en este bello municipio”, pronunció.

Con paso firme, la abanderada blanquiazul refrendó su compromiso por la tarde con una caminata que enmarcó el arranque de un nuevo proyecto para los ciudadanos. El punto de partida fue el Comité del PAN Kanasín y concluyó en la calle 19 x 22; al ritmo de la batucada, con mucho entusiasmo, e implementando todas las medidas de seguridad por el Covid-19, saludo casa por casa en compañía del candidato a la alcaldía, su esposa, Raquel Balam, Sofia Cauich, Mario Bojórquez, Diego Cardos, Francisco Canul, expresidente, Francisco Vera, Marco Uicab, Ana Berta Escamilla, ex regidora y Don Lorenzo Canul, ex alcalde priista.

El mensaje para cada ciudadano fue una invitación para transformar y crear mejores oportunidades de trabajo. “Claro que se puede y juntos podemos sacar acciones en conjunto a beneficio del distrito, mi compromiso es con la gente y estoy dispuesta a sacar adelante a los diversos sectores de Kanasín y sus alrededores, al igual que los municipios de Seyé, Acanceh, Tixpehual y Timucuy” dijo.

Al término de su recorrido por el municipio de Kanasín visitó Seye , Acanceh y parte del sector VI.