Manuelita Cocom se gana la simpatía de los ciudadanos del VI Distrito

Carlos Humberto Rosado Guzman, de la colonia Villas Amanecer del municipio de Kanasín, convocó a vecinos para escuchar las propuestas de Manuelita Cocom Bolio, candidata a diputada local por el VI distrito local, quien aseguró que sólo de frente es la manera de poder escuchar y plantear soluciones.

Humberto Rosado explicó que hace más de dos años que reside en Yucatán, y en ese tiempo se ha enfrentado a problemas constantes de robo, falta de luminarias en su calle y nula vigilancia por parte de la policía; dijo encontrar en Manuelita una oportunidad para poder dar el cambio que tanto necesitan.

“Estoy seguro que desde el gobierno que trabaja Vila, se verán grandes cambios apoyando a la candidata del PAN, estamos presentes los vecinos de Villas Amanecer para escuchar sus propuestas y explicarle nuestras necesidades, estamos dispuestos a formar parte del cambio” manifestó Rosado Guzmán.

Por su parte Manuelita Cocom destacó la importancia de la gente proveniente de otros estados que deciden residir en Yucatán, sumando y dando valor a su integración a la ciudad, aseguró necesario tener áreas de atención ciudadana para mantener un diálogo directo y mejorar la seguridad, los servicios públicos y la calidad de vida que ofrece el estado.

Precisó que la única manera de lograr acciones es a través de encuentros de frente en el cual exista la apertura para platicar francamente, escuchando las necesidades de los vecinos y dando a conocer sus propuestas, pidiendo a la ciudadanía una oportunidad para creer y sumarse en este proyecto que es producto de un trabajo en conjunto.

“Solo frente a frente se puede escuchar y plantear soluciones, cada día es más la gente que se suma a este proyecto que es un trabajo en conjunto en beneficio para todos, para la población, en cada cargo, puesto o trabajo que he tenido, he creado las oportunidades y he sido generadora de acciones en beneficio de la ciudadanía y esta ocasión no será diferente, me comprometo con ustedes “indicó.

Durante la reunión participaron los vecinos preguntando sus inquietudes e incluso manifestando sus inconformidades, exigiendo más oportunidades de trabajo, salud e inversión en el municipio. La aspirante blanquiazul prometió llevar hasta el congreso del estado sus solicitudes y garantizar gestionar recursos para su buena inversión en el distrito VI.