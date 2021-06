Más inversiones que siguen generando empleos para los yucatecos

El Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la colocación de la primera piedra del desarrollo inmobiliario Aqua Avenue ubicado al norte de Mérida.

– Este desarrollo contribuirá a la recuperación económica del estado gracias a la inversión de más de 2,900 millones de pesos que propiciará la creación de más de 7,000 empleos, entre directos e indirectos, durante su construcción y operación.

Mérida, Yucatán, 31 de mayo de 2021.- Empresarios yucatecos continúan apostando por el estado y muestra de ello es el proyecto Aqua Avenue, ubicado al norte de Mérida, en el cual se estarán invirtiendo más de 2,900 millones de pesos para la creación de un desarrollo inmobiliario de uso mixto que propiciará la generación de más de 7,000 empleos, entre directos e indirectos, para su edificación y operación, que contribuirán a la recuperación económica de Yucatán.

En compañía del alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, y del titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del estado, Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del desarrollo inmobiliario, en el cual se destinarán más de 2,900 millones de pesos.

En la ceremonia, el socio y desarrollador de Aqua Avenue, José Luis Evia Góngora, agradeció el apoyo otorgado desde el Gobierno estatal a este proyecto, sobre todo para brindar las condiciones adecuadas para su construcción y también dio los detalles de cada uno de los cinco componentes de Aqua Avenue que son Aqua Care, Medical Tower; Aqua Offices, Business Tower; Aqua Market, Shoping & Leisure; Aqua Living, Luxury Apartments; y Aqua Hotel & Suites.

“Más que nunca nos sentimos con la certeza de saber que invertimos nuestro patrimonio en un estado con rumbo, un Yucatán sólido, seguro, bien gobernado. Estimado Gobernador, su presencia acompañándonos en este acto, nos alienta todavía más. Es un orgullo para todos los socios de Aqua Avenue ser parte de la recuperación económica de Yucatán. Con este esfuerzo de inversión y de apuesta por Yucatán, Aqua Avenue coloca a Mérida a la vanguardia mundial en desarrollos mixtos”, destacó el socio de este desarrollo.

De igual manera, Lorenzo Molina Casares, también socio del proyecto inmobiliario, agradeció la gestión y buena labor de las autoridades yucatecas, pues dijo que, a través de estos años, les han permitido a los inversionistas hacer lo suyo, que es invertir en lugares donde hay confianza, donde hay seguridad, donde ellos mismos saben que esas autoridades responden y apoyan para solventar los pequeños problemas que puedan surgir.

“Señor Gobernador, quiero decirle que nosotros confiamos en usted y sabemos que nos va a apoyar para que este proyecto salga más y mejor. Por eso, sabemos que el futuro será mejor en Aqua Avenue, en Mérida, en Yucatán y será mejor en México”, afirmó Molina Casares.

De igual manera, se informó que este desarrollo inmobiliario propiciará la creación de 1,900 empleos directos y 1,500 indirectos durante su etapa construcción y, una vez que entre en operación, otorgará un total de 3,700 empleos directos para beneficio de las familias yucatecas y en apoyo a la recuperación económica del estado

En su mensaje, el Gobernador reiteró que lo que se busca aquí en Yucatán es mantener la calidad de vida, la seguridad y seguir trabajando como uno solo para seguir manteniendo un tejido social fuerte que se ha logrado gracias a la naturaleza de los yucatecos, así como por sus tradiciones y costumbres y eso, aseveró, “es trabajo de todos los que estamos acá, se necesita del apoyo de todos para que Yucatán siga siendo eso y ese respaldo se da con nuestras acciones diarias”.

“Cuando uno ve a los empresarios yucatecos haciendo inversiones importantes, como la de Aqua Avenue, significa que estamos yendo por buen camino y yo lo que quiero es invitarles a todos a que continuemos por ese rumbo, que sigamos trabajando unidos, a que sigamos cerrando filas, que no nos dejemos dividir y que no nos dejemos engañar con lo que está pasando en otros lugares” aseveró el Gobernador.

Por otro lado, Vila Dosal explicó que, en Yucatán, a diferencia de otros lugares del país, se está otorgando certeza para las inversiones y, como ejemplo, de ello recordó la apertura y establecimiento de diversas empresas de talla internacional, lo que se ha sumado a la calificación otorgada de la consultora británica Deloitte, la cual designó a Yucatán como el estado con mejor clima del país para hacer negocios.

Además, el Gobernador destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calificó a Mérida como la mejor ciudad para invertir de todo el país, además añadió que el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría aseveró que lo que se realiza en materia de Mejora Regulatoria, no se está haciendo en ningún otro lugar de Latinoamérica y menos en medio de una pandemia, lo cual ha propiciado que Yucatán sea un lugar óptimo para invertir.

Al abundar sobre el tema de la certeza jurídica, Vila Dosal explicó que el World Justice Project dice que Yucatán es el estado donde existe mayor certeza jurídica para poder invertir, en todo el país, y esto abundó, ha generado una muy buena situación para poder invertir, hablar de la calidad de vida y de la seguridad en Yucatán además, el Índice de Paz y Seguridad del país indica que somos el lugar más seguro de todo el país y no solamente eso, sino que en el año 2020 se lograron bajar los delitos en un 50%.

Por ello, aseguró el Gobernador, se tiene que seguir trabajando para generar mayores inversiones, ya que venimos del año más difícil en la historia de Yucatán, en el cual vivimos la peor pandemia de los últimos 100 años, que se sumó a las afectaciones provocadas por la presencia de 3 tormentas tropicales y 2 huracanes que propiciaron los mayores niveles de caída de lluvia en el estado, desde que se tiene registro.

“Pero aquí estamos los yucatecos, de pie, trabajando, y lo estamos haciendo con una dinámica en especial: podemos tener diferencias, podemos no siempre estar de acuerdo, pero tenemos un objetivo en común y el objetivo en común es seguir haciendo de Yucatán el mejor estado para invertir de todo México, el mejor estado para vivir y un estado en el que podamos seguir viviendo con paz y tranquilidad”, resaltó Vila Dosal.

Esto, no es trabajo ni mérito solamente del Gobierno estatal, sino de todos los que vivimos en el estado, porque todos, desde el lugar donde estamos, podemos construir y poner nuestro granito de arena, para construir una mejor ciudad y un mejor estado, y más en estos momentos, donde la pandemia nos dejó, entre los meses de marzo y agosto, la pérdida de 25,000 empleos que afectaron a los yucatecos, indicó el Gobernador.

Sin embargo, aclaró Vila Dosal, la recuperación de empleos va por buen camino, ya que en comparación con las pérdidas de trabajo sufridas por la pandemia de la influenza y los cuales tomó 8 años en recuperar, este año de los 25,000 empleos que se perdieron en agosto del año pasado, ya se recuperaron casi 12,000 y se espera que la recuperación de los mismos en el mes de mayo que apenas concluye, serán mejores.

“Eso quiere decir que, de esta pandemia, nos vamos a recuperar, a lo mejor, en año y medio o 2, aseguró el Gobernador y agregó que eso tiene mucho que ver con la confianza para poder invertir y la más clara muestra de esto es lo que estamos viendo el día de hoy donde los inversionistas siguen llegando y trayendo consigo sus inversiones”, agregó el Gobernador.

Asimismo, Vila Dosal insistió en que su Gobierno ha actuado con mucha responsabilidad durante esta pandemia, porque lo que está en juego son las vidas de la gente, por lo que las decisiones referentes a la emergencia sanitaria, ya sea con o sin elecciones, se han tomado siempre con base en los indicadores de salud y de la mano del Comité que tiene a los mejores especialistas y epidemiólogos de Yucatán.

En este sentido, reconoció que la aplicación de restricciones en el estado ha sido con base en los principales indicadores de la pandemia, por lo que invitó a los presentes a seguir las indicaciones y publicaciones del Gobierno estatal a este respecto, para evitar crear mensajes confusos.

“Entonces, ustedes tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que, en este orden, podamos cuidar la salud y reactivar la economía, pero en ese orden, porque sin salud, no se puede trabajar, y ello no depende ni de las elecciones ni de qué evento hay. Porque nosotros, en Yucatán, no jugamos con la vida de las personas”, expuso Vila Dosal.

Por ello, el Gobernador pidió el apoyo de todos los yucatecos para comprender que la pandemia no ha terminado y, a pesar de que muchas personas ya se vacunaron, es importante no bajar la guardia para evitar mayores contagios.

“Porque no podemos, en una pandemia como esta, pensar que ya se acabó y que podemos regresar al 100% a nuestra vida normal. Hasta que no tengamos al 100% de la población vacunada, esta pandemia no se va a acabar, y por supuesto que nosotros queremos seguir reactivando la economía con desarrollos tan impresionantes como Aqua Avenue y, para eso, pues necesitamos tener buenas condiciones para que el tema de salud no se complique”, expuso Vila Dosal.

Finalmente, el Gobernador recordó que el próximo domingo 6 de junio se realizarán las próximas elecciones, por lo que insistió en la importancia de salir a votar, ya que serán una elecciones seguras y bien cuidadas, donde se implementarán protocolos de salud adecuados para que todos puedan emitir su voto para elegir democráticamente a quien gobernará durante los próximos años.

Por su parte, el alcalde meridano, Alejandro Ruz Castro, destacó que, bajo la premisa de acelerar la recuperación económica en el municipio, Mérida trabaja en una agenda conjunta con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido implementar estrategias para impulsar el sector de la construcción y, en consecuencia, generar mayores empleos.

En ese contexto, mencionó que Mérida se encuentra en la primera posición de 88 municipios como el mejor lugar nacional para hacer negocios, invertir e interactuar con el gobierno, de acuerdo con el Indicador Subnacional del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR), alcanzando hasta este momento la calificación más alta lograda por un Ayuntamiento.

Ruz Castro agregó que a la par del Gobierno del Estado, los esfuerzos de la administración municipal para mantener el rumbo de la recuperación económica se enfocan en la atracción de la inversión regional, nacional y extranjera directa, que además de promover la economía en el municipio genere más y mejores empleos para las y los meridanos.

Antes de retirarse del lugar para realizar una visita de supervisión en el centro de vacunación instalado en el Instituto Tecnológico de Mérida, el Gobernador expuso que el Tianguis Turístico se efectuará el próximo 16 de noviembre en esta ciudad y reiteró el apoyo de su Gobierno para todos aquellas personas y empresas interesadas en invertir en Yucatán.

Cabe resaltar que, la superficie de construcción de este desarrollo será de 83 mil 475 metros cuadrados y el complejo tendrá 1,148 cajones de estacionamiento, a nivel de piso y en un espacio elevado, en lo que será un servicio amplio, cómodo y seguro para residentes, huéspedes y visitantes.

Además, constará de dos torres con 198 consultorios de amplia gama de especialidades y servicios médicos; Aqua Offices, una torre de nueve niveles con 92 espacios corporativos y de coworking, y Aqua Market, un centro comercial con tiendas de prestigio, restaurantes, cines VIP y un supermercado, con la presencia de marcas como City Market; Bed, Bath And Beyond; Office Max; Telcel; Tgi Fridays, Sensei Sushi; Starbucks y Cinépolis con 4 Salas Vip.

También contará con los servicios de Aqua Hotel & Suites, un hotel con 140 habitaciones y Aqua Living, una torre de 100 departamentos de lujo. Todo esto, con una serie de amenidades exclusivas y los 1,148 cajones de estacionamiento, aseveró el arquitecto y socio de este proyecto.

Aqua Avenue es un desarrollo de Arco Investment Group, empresa yucateca con más de 30 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios integrales y se espera que su apertura y puesta en operación se lleve a cabo en el mes de octubre de 2023.

Durante el evento estuvieron presentes Miguel Fernando Faller Cámara y Rogelio Molina Casares, socios de este proyecto inmobiliario.