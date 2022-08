Masivo acarreo al estilo PRI por las elecciones internas de Morena en Progreso

CON REPARTO DE APOYOS, TORTAS, JUGOS Y TRASLADO DE GENTE EN CAMIONES Y TAXIS, SE REALIZARON LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO 02 EN PROGRESO / CONOCEN LA PLAYA GRACIAS A MORENA

/ PROGRESO.– Al más puro estilo del viejo PRI, mediante reparto de comida y acarreo de gente, este domingo se realizaron las elecciones internas del Partido Morena con el fin de elegir a quienes integrarán el Congreso Nacional de ese partido de cara a la renovación de su dirigencia nacional.

En el caso de Progreso, cabecera del Distrito 02 Federal, se recibieron a cientos de personas acarreadas en taxis colectivos y camiones para votar por alguno de los 35 candidatos postulantes a consejero nacional, quienes acudieron al Centro de votación instalado frente al parador turístico de el Corchito, en la unidad deportiva Víctor Cervera Pacheco.

Entre los postulantes a consejeros ó congresistas nacionales figuraron varios progreseños, entre los que estuvieron dos conocidos ex priistas como Esaú Velázquez Sosa y Jéssica Saidén Quiroz, ambos con escasa participación en las filas del partido, pero que rápidamente han buscado ascender para buscar puestos de elección. Ambos están rodeados de pura gente ligada al PRI, con la que buscan colocarse en cargos de importancia.

Como se sabe, Jéssica Saidén fue candidata de Morena a la alcaldía de Progreso (antes fue también candidata del PRI), perdiendo ante el panista Julián Zacarías Curi quien logró la reelección. Entre los círculos políticos locales se comenta que incluso el propio Esaú Velázquez apoyó al PAN con tal de que Saidén Quiroz no llegara a la presidencia municipal.

Tras la derrota, Saidén no recibió ningún cargo público, y solo se la pasa acudiendo a eventos del partido y visitando a políticos morenistas.

Saidén ya no cuenta con un grupo importante en Progreso, pues tras las elecciones solo se logró una regidurías en el Ayuntamiento, pero ya está bajo el control panista, pues el edil de Morena «no pinta ni dan color», pues no es oposición y aprueba todo lo que se les pida en el Cabildo de mayoría panista.

El edil de Morena no representa ninguna oposición, al igual que los dos únicos ediles delPRI, al grado de que conviven y departen hasta en fiestas, comidas y desayunos con sus homólogos del PAN, incluso en horas de trabajo, pues se les ha visto en varios restaurantes de esta ciudad y de Mérida cuando deberían estar atendiendo las necesidades del pueblo.

En el caso de Esaú, éste ha buscado a toda costa colocarse en lugares de relevancia dentro del partido, al grado que consiguió ser designado como «coordinador» de Morena en el Distrito 02 sin tener ningún mérito partidista, según señalan los morenistas porteños.

Peor aún, según indican, busca lavar su alicaída imagen pública desempeñándose en clubes de servicio, pues recientemente se colocó como presidente de un club rotario local, esto con el fin de darse a conocer y mostrar una imagen más cercana a los ciudadanos, pues al igual que Saidén, busca ser candidato de Morena en el 2024. Pero eso no es todo, pues con el fin de impulsar su imagen, hasta opera portales «de noticias» que difunden notas positivas de su persona, todo con el mismo fin de posicionarlo.

Durante la movilización de gente, también se vio a personas ligadas al actual diputado federal motuleño Mario Peraza Ramírez, quienes también promovieron el voto a favor de sus postulantes afines.

Los taxis y camiones que trajeron a la gente a Progreso, ocuparon amplio espacio del libramiento Progreso-Chicxulub, llamando la atención pues se contaron más de 100 camiones y por lo menos 150 colectivos en la movilización.

LA JORNADA ELECTIVA…

La jornada electoral trascurrió en calma en este puerto, generando muchos comentarios entre la gente de Progreso por la numerosa movilización de gente y el reparto de apoyos y alimentos que hubo para que la gente acudiera a las urnas.

Llamó la atención que numerosas personas que acudieron, por no decir la mayoría, no sabían a qué vinieron a Progreso ni sabían por quién iban a votar.

Muchos incluso llegaron con niños pequeños, y luego de hacer largas filas para votar, se fueron a la playa. Algunos incluso comentaron que «conocieron la playa» gracias a Morena.

Este proceso fue organizado por los propios morenistas y según comentarios de militantes locales, el proceso estuvo desorganizado, lleno de promoción, compra e inducción al voto hacia los postulantes, aunque lo único bueno -dijeron-, fue que se logró que transcurriera en calma. (ProgresoHoy.com)

