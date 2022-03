Mauricio Kuri reconoce que hubo omisiones por parte de la policía en la violencia en la Corregidora

QUERÉTARO.– El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció que hubo grandes omisiones en la actuación de policías e instituciones frente a la violencia registrada en el partido Querétaro-Atlas.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el mandatario estatal confesó que al ver las imágenes de la agresión contra aficionados del Atlas también creyó que había muertos, por lo que se dirigió de inmediato al Hospital General de Querétaro.

Lo que pasó el sábado sí fue una tragedia, independientemente que no haya habido hasta este momento ningún fallecido. Estamos en Querétaro muy consternados, muy lastimados, muy indignados, muy enojados, porque lo que vimos no es Querétaro, esta bola de vándalos inadaptados, frenéticos, no es lo que representa Querétaro”, dijo.

Cuestionado sobre si las agresiones pudieron ser producto del crimen organizado, el gobernador Kuri consideró que no, porque se tienen bien identificados a los delincuentes y no lograrían pasar desapercibidos en un evento de tal magnitud.

Yo lo que sí creo es que hubo una gran cantidad de omisiones, omisiones por parte de muchos sectores”, aceptó.

Kuri indicó que la directiva de Gallos Blancos era la responsable de la seguridad del partido al ser un evento privado.

En este sentido, abundó, Protección Civil estipuló que se necesitaban 400 elementos de seguridad dentro del Estadio Corregidora, pero que solo se contabilizaron 290.

Ante el bajo número de elementos de seguridad, abundó, PC tuvo que impedir el inicio del partido hasta que se tuvieran a los 400 necesarios.

El mandatario de Querétaro calificó además como una “omisión total” que uno de los guardias abriera la puerta a la afición de Querétaro para agredir a los de Atlas.

Por otra parte se desplegaron 100 policías municipales y cerca de 150 estatales para cuidar las inmediaciones del Estadio Corregidora, elementos que ante la violencia se abocaron a resguardar a familias.

Dichas omisiones, remarcó, llevaron a la suspensión de la empresa de seguridad privada. También se dio de baja al director de Protección Civil y se suspendió al director estatal de la Policía así como al uniformado que en un video aparece hablando por teléfono.

No se previó lo que se debió haber previsto y por supuesto que estamos tomando acciones, y espero que en el corto plazo podamos tener ya una gran cantidad de personas ya fincándoles responsabilidad”, lamentó.

22 aficionados dados de alta

El gobernador de Querétaro también actualizó el parte médico de los lesionados durante el partido Querétaro-Atlas.

Informó que de los 26 hospitalizados 22 ya fueron dados de alta.

De los cuatro restantes dos evolucionan favorablemente mientras que una persona se encuentra en estado sumamente delicado de salud.

Otra persona más fue trasladada al Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México y lamentablemente perdió un ojo derivado de las agresiones.

El gobernador Kuri reiteró que presentarán ante la justicia a todos los implicados.

Vamos con todo contra estos delincuentes que son unos cobardes, que dejaron muy mal plantado a Querétaro, a México, ante el mundo, y esto, sin lugar a dudas, tiene que tener consecuencias “, concluyó.