Mauricio Vila estrena programa en la televisión estatal con #DirectoConElGober

TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 8 DE LA NOCHE EL GOBERNADOR INFORMARÁ DE LAS ACCIONES DE SU GESTIÓN A TRAVÉS DE TELE YUCATÁN

PROGRESO.– Con el fin de mantenerse más en contacto con los ciudadanos y de informar de primera mano de las acciones que realiza la administración que encabeza, el gobernador Mauricio Vila Dosal estrenó anoche nuevo programa en la televisión estatal a través de #DirectoConElGober.

El nuevo programa, que se transmitirá todos los miércoles a las 8 de la noche a través de TeleYucatán, contará con la presencia del mandatario estatal, quien expondrá a los yucatecos los avances que hay en la entidad y las diversas acciones realizadas.

En el lanzamiento de #DirectoConElGober, el gobernador Mauricio Vila fue presentado por la conductora Líbdem Ojeda Trejo.

El mandatario estatal participó en el programa vía remota, o al menos así se mostró en una toma en pantalla dividida, respondiendo a las preguntas de su interlocutora. En la parte inferior se colocó un recuadro con una intérprete de señas.

El gobernador abordó el tema del Coronavirus y recordó a los ciudadanos las medidas sanitarias, el trabajo de los Amigos de la Salud, y del trabajo del gobierno en ese sentido.

Vila Dosal también resaltó algo que está ocurriendo entre los pacientes con Covid-19, quienes no ayudan proporcionando sus contactos telefónicos con los que hayan tenido contacto, con el fin de alertarlos y pedirles que se aislen. Muy pocos aportan datos y la estrategia de alertamiento no está cumpliendo con su cometido. Esta medida es totalmente confidencial, reiteró.

OTROS TEMAS…

Habló también del equipamiento de los hospitales estatales y el apoyo a los federales, así como del regreso a clases y el programa Impulso Escolar que ya inició en todo Yucatán.

Igual hablaron del reconocimiento de una organización de la ONU al programa Yucatán Solidario.

Reiteró que es necesario usar correctamentee el cubrebocas, no debajo de la nariz, así como el constante lavado de manos y evitar salir a la calle, solo a lo necesario y guardando la sana distancia y no hacerlo en caso de tener síntomas.

Añadió que gracias las medidas estatales registran una disminución en el ingreso hospitalario y en la ocupación de camas.

«Que estemos avanzando no quiere decir que echemos las campanas al vuelo… esto durará todo este 2021 y gran parte del 2021», dijo.

«No se trata de asustarse, sino de cumplir con las medidas. A diario vemos gente que no cumple con todo esto y todos debemos asumir la responsabilidad individual», añadió. (ProgresoHoy.com)