Michoacán no levantará la cuarentena por #Coronavirus como proyecta la Federación

MICHOACÁN.– El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo exigió al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y al director general del IMSS, Zoe Robledo, dejen de seguir mintiendo en torno a la problemática que vive el país por el Covid 19, y adelantó que esta entidad no acatará las medidas que acaban de dar a conocer.

El mandatario perredista pidió a las autoridades federales de salud hablar con la verdad sobre la atención y respuesta que están dando a la emergencia sanitaria por la pandemia. “O les gusta mentir a ustedes, que no creo, o les obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana. En una crisis sanitaria tan compleja, lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de los expertos como ustedes, es que les mientan”, expresó el mandatario.

El mensaje, grabado y difundido en redes sociales al dirigirse López-Gatell, cuestionó sus proyecciones respecto a que, el 23 de mayo de este año será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos, y que el 25 de junio podría empezar a estabilizarse e incluso, en algunos municipios, a recobrarse la vida normal.

Aureoles sostuvo que Michoacán no hará caso a esas proyecciones porque la prioridad es cuidar la salud de la población con responsabilidad y determinación. “Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con comentarios poco responsables”, enfatizó.

Adelantó que devolverá los insumos médicos enviados por la federación a Michoacán, por considerarlos insuficientes y precarios ante la dimensión de la emergencia, y sobre todo, por respeto al personal médico y de enfermería, ya que solo se enviaron 2 mil cubrebocas y 26 botellas de alcohol. “No acepto que México sea el basurero de China”, subrayó.

Dijo que Zoé Robledo, titular del IMSS, declaró que en Morelia se reparan 321 ventiladores en un centro de ingeniería del IMSS, pero eso es mentira. “Con mucho respeto, no hay ningún Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán, más que un área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas en el sitio donde, en su momento, tu antecesor, Germán Martínez, vino y trajo hasta al propio presidente porque en Michoacán iba a ser la sede del IMSS; bueno, no hay nada”, asentó Aureoles.

Asimismo, Silvano Aureoles dijo que será obligatorio, a partir de este día, el uso de cubrebocas como medida preventiva contra la pandemia. Dijo que esta nueva medida ayudará principalmente para proteger del contagio a la población más vulnerable y evitar la propagación del virus, en especial para los adultos mayores, que han sido el sector más afectado por la pandemia.

“Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales, destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con tela o pañuelos es mejor porque puede lavarse diariamente”.

Comentó que se ha demostrado en otros países lo útil que es el uso de cubrebocas para frenar el contagio del Coviv 19. Añadió que con el apoyo de escuelas de nivel medio superior se fabrican cubrebocas para distribuirlas en colonias y comunidades de escasos recursos.