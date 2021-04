MonitorElectoral: Candidatos por la alcaldía de Mérida continúan recorridos y ofreciendo propuestas a los ciudadanos

Garantizaremos agua potable todo el día para las comisarías: Víctor Cervera

Mérida.– “Agua, queremos agua, lo demás lo podemos conseguir trabajando pero desgraciadamente esto no está en nuestras manos» afirmó don Arsenio, habitante de la comisaría de Chablekal.

Durante una visita a las comisarías de Komchén, Chablekal y Sac Nicté, el candidato a la presidencia municipal de Mérida por movimiento Ciudadano, Víctor Cervera Hernández en compañía del candidato a diputado por el IV Distrito local, David Castro, dialogaron con los y las vecinas, quienes compartieron las necesidades más apremiantes como es el agua potable.

En Komchén el agua potable se recibe por horas y la presión es muy baja: Carolina señaló una fuga de agua en la calle 32 x 33 “no tenemos agua y la poca que llega se desperdicia de esa manera, es una burla para nosotros”.

Doña Martha comentó que en Chablekal a partir de las 12 de día se quedan sin agua, “Se quemó una bomba y hasta ahora no han podido repararla o comprar otra, pero en cambio el Ayuntamiento sí tiene dinero para poner maceteros en el centro de Mérida”.

Víctor Cervera reprobó las acciones de la actual autoridad municipal y afirmó que en su gobierno se garantizará el agua potable todo el día a las comisarías.

“Hay que dejar de pensar en la Mérida del norte, la del sur y la de las comisarías, somos una sola Mérida y los servicios deben llegar sin distinción, ya basta de atropellos a los derechos de las y los ciudadanos” puntualizó Víctor Cervera.

PRESENTAN A NINIVE ZÚÑIGA COMO CANDIDATA DE RSP A LA ALCALDÍA DE MÉRIDA

Esta mañana Redes Sociales Progresistas Yucatán presentó a su candidata a la Presidencia Municipal Por Mérida, Ninive Zúñiga Zetina, en rueda de prensa, el presidente estatal de RSP en la entidad, Mtro. Mario Jiménez Navarro, se dijo contento de que Ninive abandere la causa progresista.

“Estamos muy complacidos de que la licenciada Ninive, haya aceptado este gran reto, porque sin duda lo es ya que en el estado de Yucatán, Mérida representa más del 50 % del electorado, así que cualquiera que asuma una tarea de esta naturaleza, sabe que el reto es grande y reconocemos la valía de que ella haya aceptado abanderar a nuestro Instituto Político”, afirmó.

Jiménez Navarro indicó que, “este partido es abierto a los ciudadanos por eso hemos convocado a los hombres, mujeres y jóvenes de Yucatán a incorporarse a este gran proyecto, nuevo e innovador, las puertas de RSP siempre estarán abiertas para todos, porque aquí tienen un lugar para alzar la voz e ir en búsqueda de los espacios en donde puedan aportar y resolver las problemáticas que afectan a la ciudadanía”.

Por su parte en su mensaje la abanderada a la alcaldía de Mérida, dijo ser considerada una mujer de izquierda, libre pensadora, profesionista y activista social, “y hoy, Mi compromiso es construir una sociedad que tenga como esencia transformar a Mérida, trabajando conjuntamente Gobierno y Sociedad, apoyando a todos los sectores de la población”.

Fue clara al señalar que no tiene miedo de entrar a una campaña que ya lleva un tramo avanzado, “ya han pasado 15 días de haber iniciado la campaña, eso no me asusta, porque conozco el terreno y se de las necesidades de mi Ciudad y de sus habitantes”.

Dijo que tendrá que imprimir velocidad, para llegar al mayor número de personas y llevarles sus propuestas, “este es el momento de unir esfuerzos, de emprender acciones propositivas, este es el momento de los ciudadanos y el reto y la gran oportunidad de ganar Mérida para la gente, de llevar a Mérida Hacia La Verdadera Transformación”.

Zúñiga Zetina invitó a todos los ciudadanos, militantes de los diversos partidos a que se fijen en ella y en el partido de Redes Sociales Progresistas para ser una verdadera opción de voto, “agradezco la oportunidad de ser parte de este proyecto progresista, hoy tomé la decisión de trabajar por este partido porque es una plataforma de ciudadanos, porque todos los candidatos somos ciudadanos emanados del pueblo y eso me va a permitir que desde RSP, pueda aterrizar la verdadera transformación en la Ciudad de Mérida”.

“Yo No voy por el cargo, voy por el encargo, en poner todo mi esfuerzo para lograr el voto ciudadano, y de ser así combatir de frente la corrupción, instaurar órganos de la función pública sean garantes de la honestidad administrativa, vamos por programas sociales, de emprendedurismo, de apoyo a la cultura, a la producción, al empleo, al deporte, a la salud, programas de largo alcance en todos los rubros y todos los sectores” reiteró.

Finalmente la abanderada por Mérida subrayó su compromiso de trabajar sin tregua para impulsar el crecimiento y desarrollo de la Ciudad “y eso podremos lograrlo abriendo juntos la puerta del verdadero cambio, así que Vamos sin miedo…por una Mérida Hacia La Transformación”.

Acompañando a Nínive Zúñiga y externando su apoyo a la candidatura, estuvieron presentes el presidente de la Comisión Ejecutiva por Mérida de RSP, Pedro Casares Montalvo, Violeta Basora Fóstil, candidata a diputada federal por el distrito 3, así como los candidatos a diputados locales por Mérida, Marpi Jiménez, distrito 1, Fernando Leal Gómez, distrito 3, Mayra Góngora Morales, distrito 4, Alicia Isaac Moguel, distrito 5, y Dayana Tadeo, distrito 7.

Cabe resaltar que la abanderada es licenciada en ciencias computacionales con certificación en seguridad informática y redes electrónicas. Se inició en la política, como líder estudiantil de la escuela preparatoria uno de la UADY, como secretaria de acción femenil de la sociedad de alumnos 1997-1998.

Ha sido empresaria del ramo gastronómico y de centros de distribución de productos lácteos, desde el 2005 hasta el 2018, se desempeñó como miembro de la red de jóvenes con Amlo, delegada de la Convención Nacional Democrática, y miembro de la Resistencia Civil Pacífica.

Es creadora de blogs en los medios de comunicación del Frente Estatal Democrático Yucatán y fundadora del Movimiento Nacional de Cibernautas y de la Revolución de las Conciencias 2017 en Yucatán en medios digitales, es miembro del grupo Mexicanos al Grito de Guerra en redes sociales.

Ninive Zúñiga Zetina, es una destacada activista digital y social en campañas presidenciales, y en su encargo más reciente, fue titular de comunicación social de la procuraduría federal del consumidor delegación Yucatán, encomienda a la que renunció desde el mes de noviembre de 2020, para cumplir con un anhelo y compromiso de trabajar por Mérida y sus habitantes.

Acciones necesarias para mejorar la seguridad, Vero Camino

Mérida.- El incremento de la inseguridad y en especial de robos a casa habitación en Mérida, es un problema que requiere de un plan integral y coordinado para atacarlo por distintos frentes, dijo Verónica Camino, candidata a la alcaldía de Mérida por Morena.

Durante la caminata por la colonia Bojórquez, se comprometió con las y los vecinos a trabajaremos para asistir en todas las necesidades de servicios públicos que tienen sus habitantes.

“Desgraciadamente las personas nos reportan que ha aumentado el número de robos a casa habitación en esta colonia y la seguridad es una de las necesidades más sentidas. Aunque sabemos que el ayuntamiento no tiene la responsabilidad de la seguridad, sí puede participar y ayudar a la ciudadanía a través mejor iluminación en las calles, de un programa de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y por supuesto, puede operar buenos programas de prevención del delito como los hubo aquí, hace algunos años”, indicó.

Al pasar por las calles de la Bojórquez, la candidata, quien estuvo acompañada por sus compañeros Óscar Brito, candidato a diputado federal por el III Distrito, y Daniel González “El Turco”, candidato a diputado local por el II Distrito, se detuvo en repetidas ocasiones para platicar con las personas que le externaron su apoyo e indicaron los requerimientos más urgentes.

Entre ellos, resaltaron la falta de banquetas, que en algunas zonas son inexistentes, lo que pone en riesgo la vida de las personas que por ahí transitan; y el exceso de velocidad con el que transitan algunos vehículos ante la carencia de suficientes pasos peatonales.

“La participación ciudadana nos dota de la claridad necesaria para dotar a cada colonia de las necesidades más urgentes y elevar su calidad de vida”, agregó Camino Farjat.

Por la tarde la morenista caminó por las calles de la colonia Emiliano Zapata Oriente, en donde continuó compartiendo las propuestas de Morena, en compañía de Geovanna Campos, candidata a diputada del IV Distrito Federal y Naomi Peniche, candidata a diputada del V Distrito Local.

RENAN BARRERA FORTALECERÁ UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE

MÉRIDA.– “Entre todos como comunidad, con esta casa grande que es nuestro municipio, vamos a seguir luchando por el medio ambiente y para hacer de Mérida la ciudad más sustentable de México”, aseguró el candidato del PAN a la alcaldía, Renán Barrera Concha.

Remarcó que el reto que tiene para su próxima administración será fortalecer la Unidad de Desarrollo Sustentable y la cuadrilla de arbolado urbano, así como trabajar de la mano de la sociedad civil y organizada para implementar más campañas de arborización en todo el municipio.

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el abanderado panista, acompañado de la candidata a diputada federal por el IV Distrito, Cecilia Patrón Laviada, acudió al parque de “Los Cantaritos”, ubicado en el fraccionamiento Francisco de Montejo, donde plantó un árbol de caoba de 4 metros de alto.

Barrera Concha hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al proyecto “Más Mérida” para continuar impulsando más acciones como el parque de Ya’axtal y el programa “Adopta un árbol”, los cuales abonan al combate del cambio climático.

Por su parte, Patrón Laviada se comprometió a que, de la mano de Renán Barrera, desde el Congreso de la Unión, impulsará políticas públicas en beneficio del cuidado del medioambiente.

“Vamos a ver que desde la Cámara de Diputados el recurso público se pueda ampliar y sea para el cuidado de la naturaleza, rubro que ha tenido una reducción muy importante en los últimos años y que es necesario generar el equilibrio entre la Madre Tierra y los seres humanos”, dijo.

“Renán cuenta conmigo para trabajar unidos y hacer equipo para transformar Mérida y crear esa ciudad sustentable con la que tanto soñamos”, expresó.

A su vez, la diseñadora de Hábitat, Cristina Canul, señaló que la sociedad de Mérida está lista para empezar a actuar a fin de reforzar una cultura del medio ambiente y reconoció las acciones que Renán Barrera ha emprendido desde el Ayuntamiento en favor del combate al cambio climático.

“En tus dos administraciones has puesto énfasis en realizar programas interesantes como las campañas de arborización y adopta un árbol, donde involucras de manera activa a la sociedad”, expresó.

El abanderado de Acción Nacional recordó que en su más reciente administración al frente de la Comuna superó la meta de la plantación de 100 mil árboles en dos años, acción que se logró cumplir gracias a la participación ciudadana.

Durante el evento, los candidatos a la Presidencia Municipal y diputación federal observaron la demostración a cargo de la directora y propietaria de Árboles y Palmeras del Sureste sobre la manera correcta de retirar un árbol muerto y de podar árboles.

De igual manera los jóvenes de “Hagamos más click” participaron dando en adopción árboles de Chaká, Ramón, Balché e Xk’anlol.

Posteriormente, Renán Barrera y Cecilia Patrón realizaron una caminata por las calles del fraccionamiento Francisco de Montejo para platicar con las y los vecinos sobre el proyecto “Más Mérida”.