Morena alista mecanismo para activar el juicio político contra los consejeros del INE

La diputada federal de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, anunció que los legisladores de Morena alistan el mecanismo para activar el juicio político contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.

A través de redes sociales, la morenista informó que este jueves se dará “el primer paso” para activar el juicio político, “tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión”, argumentó.

El diputado federal de Jalisco, Hamlet García Almaguer, confirmó la iniciativa y añadió que fueron convocados a la sesión de instalación de la Subcomisión de Examen Previo, que será este 17 de marzo a las 16:00 horas.

García Almaguer compartió el documento de invitación para la sesión a celebrarse este jueves, firmado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Población y Co-Presidente de la Subcomisión de Examen Previo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Comisión de Justicia y Co-Presidente de la Subcomisión de Examen Previo, Felipe Fernando Macías Olvera.

En febrero pasado, ante críticas y descalificaciones sobre su labor como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que no tiene intención de renunciar a su cargo, “ya si después alguien me quiere hacer juicio político, con mucho gusto iré a la Cámara de Diputados a platicar con las y los legisladores y luego tendrá que venir acá al Senado si me invitan también en ese sentido”, señaló.

Se activa el mecanismo constitucional de Juicio Político en contra de los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Hemos sido convocados a sesión de instalación de la Subcomisión de Examen Previo mañana 17 de marzo a las 16:00 hrs.

Este es el paso 1. pic.twitter.com/Ik0uii5qpC

— Hamlet Almaguer 🇲🇽 (@hamlet_almaguer) March 16, 2022