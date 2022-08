Morena Yucatán confirma que hubo acarreo y compra de votos en elección interna

PROGRESO.– Directivos del Comité Estatal de Morena en Yucatán confirmaron que durante la elección interna del pasado fin de semana, se registraron, lamentablemente, actos de acarreo y la compra e inducción del voto.

A través de un comunicado, firmado por el «Comité Ejecutivo Estatal», que encabeza Mario Mex Albornoz y que hizo llegar a los medios de comunicación el vocero estatal, Alberto Nolasco Sosa, el CDE de Morena señaló que «observan con preocupación» estos graves hechos que quedaron sustentados y comprobados a través de vídeos y fotos en las redes sociales, donde los propios ciudadanos denunciaron con testimonios, imágenes y videos la utilización de recursos para movilizar gente a través de autobuses provenientes en su mayoría de comisarías de Mérida como Molas, San Pedro Palomeque, y Dzununcan.

En Progreso, como informamos, también hubo fuerte movilización de gente acarreada para que votaran a favor de varios postulantes, incluidos los progreseños Jessica Saidén Quiroz y Esaú Velázquez Sosa, ambos conocidos ex priistas que ahora se dicen «morenistas», en medio del rechazo de los militantes y las bases de ese partido.

Como se informó, los postulantes acarrearon gente hacia este puerto, donde según testimonios, fotos y vídeos difundidos en redes, distribuyeron apoyos, tortas, juguitos y hasta dinero para que voten por ellos, a pesar de que los ciudadanos no los identificaban ni conocían. Incluso, su voto fue premiado con un paseo en playas de este puerto.

LA JORNADA SEGÚN MORENA…

Morena Yucatán informó que pese a las graves faltas, la «jornada democrática» del domingo en Yucatán para renovar al consejo estatal tuvo una participación de más de 20 mil ciudadanos que sufragaron su voto en uno de los 8 centros de votación establecidos en los 5 distritos federales del Estado.

Las asambleas distritales se llevaron a cabo en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe señalar que el Comité Ejecutivo Estatal no estuvo a cargo de los trabajos de logística en esta jornada de votaciones sino de la Delegación nombrada por el CEN encabezada, entre otros, por el senador Ovidio Peralta.

El CDE de Morena Yucatán señaló que si bien este ejercicio contó con mucha participación de la militancia, la jornada no estuvo exenta de situaciones que nos obliga a analizar, y observar con preocupación acciones que no deben existir en el partido como el acarreo y la compra e inducción del voto. (ProgresoHoy.com)