Morenistas de Progreso denuncian: su partido no les pagó por su trabajo electoral, les deben $80 mil

SE TRATA DE DIEZ INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA ELECTORAL DE MORENA EN PROGRESO, A QUIENES LES PROMETIERON UN PAGO DE $8 MIL PESOS AL FINALIZAR LAS ELECCIONES, PERO TRAS LA DERROTA, NO LES HAN PAGADO PUES LES DIJERON QUE «NO HAY DINERO»

PROGRESO.– A tres días de la elección del pasado domingo, militantes y simpatizantes de Morena en Progreso, Yucatán denunciaron que su partido no les ha pagado el dinero correspondiente al trabajo que desempeñaron como Representantes Generales (RG’s) durante el proceso electoral.

Aunque dirigentes del Partido Movimiento Regeneración Nacional se comprometieron a pagarles $8 mil pesos a cada uno al final de la jornada electiva, éstos no han cumplido y para colmo, ni los directivos del partido, ni los ex candidatos les quieren dar la cara y responder por esos dineros.

Señalaron que se trata de 10 personas afectadas, quienes fungieron como representantes generales de la estructura electoral morenista.

DEBEN OCHO MIL PESOS A CADA UNO…

Estos RG’s se encargaron de capacitar durante varios meses a los representantes de casilla (RC’s) para vigilar la jornada electoral. A lo largo de su trabajo, recibieron diversos pagos y el compromiso de Morena era de pagarles $8 mil pesos a cada uno al finalizar la jornada electoral, cuando entregaran en la casa de campaña las copias de las actas de todas las casillas.

Entrevistados en casa del veterano morenista José Parra, en el Centro de la ciudad, algunos de los afectados se identificaron como Manuel López Ocampo, Mariana Díaz, Fernando Reyes y Armando Parra Cuá.

Los entrevistados indicaron que los otros afectados son René Poot Ortiz, Alan Poot Ortiz, Cindy Gamboa Poot, Angelica Canché, Erik Canché y Erik Canché Jr, a quienes también se les deben $8 mil pesos a cada uno. Entre los afectados hay militantes y simpatizantes de Morena.

ARBITRARIEDAD…

Varios de los 10 afectados, se comunicaron con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, para dar a conocer estos hechos que consideran una arbitrariedad por parte del Partido y de los dirigentes que se niegan a dar la cara y pagar lo que se debe por un trabajo ya realizado.

Si bien señalaron que la ex candidata perdedora de Morena, Jessica Saidén Quiroz sí les cumplió con el pago quincenal durante la capacitación a los RC’s, señalaron que ésta no se ha preocupado por atender este problema y ayudarlos para buscar una solución.

También acusaron a personas identificadas como «dirigentes morenistas»: Apolonio Gamboa, Edgardo Medina y Tonatiuh Ortiz, así como a los coordinadores locales Jorge Basto y Ludwing Castillo de «lavarse las manos».

Señalaron que tanto Jorge Basto, quien era el coordinador de la estructura morenista conocida como los «Espejos» así como Ludwing Castillo, coordinador general de los RG’s, les informaron ayer martes 8 de junio que «no hay dinero para pagarles».

«Hoy nos citaron en el llamado Búnker, unas oficinas ubicadas frente al hospital CMA, para informaron que no nos pagarían. El único argumento que nos dieron es que no hay dinero», señalaron los afectados.

CASTIGO AL PARTIDO Y A LAS IMPOSICIONES…

Por su parte, el morenista José Parra, en cuyo domicilio se realizó la entrevista y quien fue el encargado de invitar a las 10 personas para conformar la estructura de Representantes Generales, señaló que lo que está sucediendo es una tremenda irresponsabilidad, pues se están negando a pagarles a estas personas que ya trabajaron para el Partido, ya cumplieron, incluso los felicitaron por su labor, pero no les cumplieron, dijo.

El señor Parra culpó directamente a Jorge Basto: ¿Cómo puede ser Jorge Basto tan cínico y decirles que no les van a pagar… el dinero salió… el dinero estaba en Progreso y no es posible que ahora no les quieran dar su pago», indicó. Explicó que les indicaron que el dinero ya había llegado y luego les dicen que no. Hoy los citan a todos y les dicen que no les pagarán.

«Y lo digo claro Jorge Basto, esto va contra ti, el dinero tiene que aparecer, esta gente ya trabajó y tienen que cobrar. No es posible que se perdió la elección y no les quieran pagar», añadió José Parra.

Añadió que el resultado de la elección de Progreso, donde Morena perdió, fue un «castigo para el partido y sus imposiciones».

«Se brincaron los estatutos de Morena, hubo traiciones internas, nos traicionaron a los morenistas de Progreso», dijo.

DECEPCIONADOS…

Varios de los afectados se dijeron decepcionados de Morena y de la 4T, pues nunca imaginaron pasar estos problemas para cobrar un dinero que ya estaba comprometido.

Señalaron que esperan que esto llegue a oídos de los altos dirigentes de Morena, así como del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se haga justicia y les paguen lo que les deben. (ProgresoHoy.com)