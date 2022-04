Morenistas señalan que yucatecos que asistieron a la Consulta respaldaron a AMLO

PROGRESO.– Líderes de Morena en Yucatán, ofrecieron esta noche una rueda de prensa en Mérida, en la que señalaron que los yucatecos tuvieron una positiva participación en la Consulta de Revocación de Mandato, pero se quejaron de diversos factores que afectaron la afluencia de ciudadanos a las casillas.

Indicaron que con el 58% de las actas computadas hasta las 9:30 de la noche en Yucatán, llevaban 173,793 boletas computadas, de las cuales el 98% está a favor de que se quede el Presidente y 2% de que se le revoque el mandato.

Encabezados por el delegado de Morena en Yucatán, el senador Ovidio Peralta Suárez, acompañado de otros líderes, señalaron que esperan conseguir -al concluir el cómputo- unas 250 mil o más boletas computadas.

En la rueda de prensa, a la que también asistió Verónica Camino Farjat, Antonio Echazarreta, y Antonio Ponce, presidente de la Asociación Civil «Que Siga la Democracia», se informó que entre los obstáculos para la participación estuvo la reubicación de casillas, y la instalación de estas muy lejos de los votantes.

También se quejaron de que el INE no hizo la promoción suficiente de este ejercicio cívico y que incluso hubo poblaciones apartadas donde nunca supieron dónde sufragar.

También denunciaron, de nuevo, la existencia de spots de radio que invitaban a no participar.

Sobre el tema del acarreo, se dijo que tendrían que presentar pruebas y demostrar que lo hubo.

A pregunta de los reporteros, los morenistas reconocieron que si llegan a conseguir 250 mil votos, éstos no serían ni el 40% del padrón electoral de Yucatán que es de 1 millón 600 mil ciudadanos aproximadamente. Sin embargo, añadieron que la cifra no debe ser considerada así, pues no se instalaron tantas casillas como en un proceso ordinario. (ProgresoHoy.com)