Movilización de bomberos por incendio en Progreso

PROGRESO.– Un incendio en el poniente de la ciudad, ocasionó movilización de bomberos y policías esta mañana.

El siniestro se registró alrededor de las 9 am en un predio particular propiedad de la señora Blanca Hidalgo, quien no estaba en su casa al momento del incidente, pues al parecer está hospitalizada, según vecinos.

Los bomberos de la Base Pescador de la SSP acudieron a la calle 37, entre 124 y 126, en la colonia Vicente Guerrero, donde sofocaron las llamas, cuyo origen es desconocido.

Un predio vecino comenzó a ser alcanzado por el fuego, por lo que sus ocupantes tuvieron que ser desalojados, aunque no pasó a más. (Julio Jimenez Mendoza / ProgresoHoy.com)