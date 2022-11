Muere motociclista en la Mérida-Progreso: lo impactó un vehículo deportivo

CONDUCTOR A BORDO DE UN AUDI R8 CHOCÓ Y MATÓ AL MOTOCICLISTA A LA ALTURA DE TAMANCHÉ



PROGRESO.– Un conductor a bordo de un automóvil deportivo chocó y mató a un motociclista esta mañana en la carretera Mérida-Progreso.

Según los reportes ciudadanos -pues las autoridades policíacas no informaron del percance-, el choque ocurrió aproximadamente a la altura de Tamanché, cerca de la tienda de motos acuáticas Campion de México, donde un lujoso deportivo Audi R8 impactó a un motociclista, provocándole la muerte.

Tanto el conductor del Audi, como el motociclista, quienes transitaban de Sur a Norte (hacia Progreso) no han sido identificados por las autoridades.

Tras impactar contra la moto, el conductor del Audi avanzó metros adelante, al parecer perdió el control del vehículo y cruzó la cuneta central de la carretera para invadir los carriles contrarios y terminar impactado contra la barda de la Planta de Cal Mitza.

El conductor del Audi, según reportes ciudadanos, intentó darse a la fuga, pero habría sido detenido por otros automovilistas que observaron el percance.

En redes sociales, conocedores de automóviles indicaron que éste vehículo deportivo tiene un valor en el mercado que va desde los $1.5 MDP (modelos antiguos) hasta poco más de los $3 MDP en el caso del modelo 2022. Es un automóvil con un potente motor V10 de hasta más de 600 caballos de fuerza.

En las redes también hubo numerosos comentarios tras el accidente, en donde se señala que la carretera Mérida-Progreso sigue siendo utilizada para los llamados «arrancones» entre júniors que ponen a prueba y presumen sus costosas unidades.

Vecinos de Las Américas también han denunciado la presencia de estas carreras ilegales no solo de autos, sino también de motos en la Mérida-Progreso. (ProgresoHoy.com)