Muere pescador de Progreso tras caer de su embarcación en alta mar

MIENTRAS PROGRESEÑOS CUMPLEN CON CUARENTENA Y MEDIDAS SANITARIAS, OTROS LLEGAN DE PASEO O A VACACIONAR AL PUERTO / PIDEN HABITANTES EL CIERRE DE LOS ACCESOS AL MUNICIPIO



PROGRESO.– El presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi informó esta noche que ya se confirmó el primer caso positivo de Coronavirus Covid-19 en Progreso.

Sin abundar en detalles, con el fin de respetar los derechos del enfermo, el alcalde señaló que se trata de un varón de unos 70 años de edad y señaló que la esposa de esta persona también ha sido puesta en cuarentena para prevenir más contagios.

El edil dio la noticia a los progreseños a las 9 de la noche de este viernes 10 de abril de 2020 a través de sus redes sociales.

En Facebook, los comentarios de numerosos progreseños no se hicieron esperar.

Algunos preguntaban con insistencia quién es esta persona, otros pedían saber «cual es el rumbo donde vive el enfermo», según dijeron, con el fin de saber la zona del contagio.

Contra lo que acostumbra, la cuenta oficial del alcalde no respondió a las preguntas.

Poco después, a manera de aliento, ante la preocupación de los habitantes, el edil compartió un pensamiento y un vídeo musical:

«Hoy pensando en lo que estamos viviendo en el mundo, recordé el video “We Are the World” y se los quiero compartir. 🌎🕊

Nosotros somos el mundo, que día a día toma elecciones para salvar vidas y hoy más que nunca debemos ser esa mano que auxilie por un mundo mejor.

Permitámonos comprender que hacer las cosas bien, solo puede funcionar cuando trabajamos juntos, como si fuéramos uno solo.

¡Juntos podemos ponernos de pie por #PROGRESO, por #Yucatán, por #México, por el Mundo!

EL CIERRE DE ACCESOS A PROGRESO…

El alcalde ha insistido repetidamente en que se deben reforzar las medidas de higiene y quedarse en casa para evitar contagiarse del Covid-19.

Se han tomado diversas medidas de vigilancia, se han instalado retenes sanitarios en accesos y en calles del puerto y hasta se implementó vigilancia y desinfección de espacios públicos con drones.

Los principales espacios turísticos como los malecones, y accesos a las playas han sido cerrados. Muchos negocios y restaurantes han cerrado sus puertas, salvo algunos considerados como «esenciales». Se suspendio el arribo de cruceros. Incluso el palacio municipal fue cercado con vallas metálicas y se mantiene vigilado por policías.

Por las noches, patrullas de la policía llaman a la gente a regresar a sus hogares y recuerdan a todos que no están de vacaciones, entre otras muchas medidas.

Sin embargo, a pesar de que los habitantes han pedido el cierre de accesos al puerto, el Ayuntamiento no ha procedido, como en otros municipios que sí lo han hecho.

Por el contrario, a este puerto llegan a diario visitantes, principalmente de Mérida y otros municipios, quienes ocupan sus casas veraniegas ubicadas en Progreso y las comisarías de Chuburná, Chelem y Chicxulub Puerto.

En estas comunidades, habitantes incluso se manifestaron para pedir el cierre de los accesos, pero el Ayuntamiento les informó que ésto es una facultad única del Gobierno Federal, de modo que la gente sigue llegando a Progreso en medio de la pandemia.

Muchos visitantes en sus casas de playa realizan paseos en lanchas o motos de agua, burlando las disposiciones, lo que incluso motivó el cierre de las marinas turísticas y operativos por mar y aire a cargo de la SSP.

Tan solo hoy, cientos de visitantes llegaron al puerto, formando largas filas a la entrada del municipio. La zona veraniega está «a reventar» y eso sigue generando preocupación entre los locales, quienes acusan que mientras unos se quedan en casa, otros llegan a Progreso a vacacionar, pues llegan familias enteras, con todo y mascotas, se les ve playando o en comercios locales, saliendo sin guardar las medidas sanitarias. Los policías en los retenes solo «invitan» a los que llegan a regresar a sus casas, pero muchos insisten en quedarse. Si bien las zonas normalmenmte concurridas se encuentran vacías, la mayoría de gente se encuentra en comisarías, en la zona veraniega y la llamada «riviera yucateca» hacia Uaymitún, según reporte de los propios habitantes.

ENCUESTA…

Esta misma noche, colocamos una encuesta en Facebook para conocer la opinion de los progreseños en torno al cierre de accesos al municipio. En tan solo una hora, más de 1,500 personas emitieron su voto. Unas 1,300 se dijeron a favor de cerrar los accesos a Progreso mientras que unas 100 consideraron que debe permitirse la entrada al municipio en medio de la pandemia.

Los habitantes piden que la gente que no sea de Progreso (comprobado mediante credencial de elector), no se les permita quedarse en Progreso, saldo por motivos de trabajo. Puedes votar en la siguiente liga: https://bit.ly/2JZNrly (ProgresoHoy.com)

ACTUALIZACIÓN.

Hasta el mediodía de este sábado, más de 2,700 personas habían votado en la encuesta de Facebook, de las cuales unas 2,500 están a favor de que se prohíba el acceso a Progreso a personas que llegan de paseo o que nada tienen qué hacer en el municipio (solo a gente que trabaja o que llega por motivos justificables). Unas 200 personas votaron por que se siga permitiendo la entrada de visitantes al puerto.